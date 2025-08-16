RETRO RÁDIÓ

Megható: leukémiás kisfiú kívánságát teljesítette Jákob Zoli - Videó

Jákob Zoli Esztergomig utazott, hogy meglepjen egy kisfiút.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.16. 18:30
Magyarország egyik leggazdagabb embere a "körmöskirály", Jákob Zoltán, akinek a neve örökre összeforrt a tűzpiros Ferrarikkal. A milliárdos üzletembert rengetegen imádják, ugyanis aranyból van a szíve és nagyon sok rászoruló családnak segített az évek alatt – most is igazán megható dolgot tett.

Jákob Zoltán / Fotó: Markovics Gábor

Jákob Zoli egy esztergomi édesanyától kapott egy üzenetet, amiben az állt, hogy a leukémiás kisfiának az a vágya, hogy ülhessen az autójában. Az üzletember pedig fogta magát, bepattant az álomverdájába és meg sem állt a családig, akik természetesen nagyon örültek neki.

Jákob Zoltán egy igazán felejthetetlen élményt adott a kisfiúnak, akinek már kétszer teljesen kihullott a haja, volt, hogy begombásodott a tüdeje, és sajnos az is megtörtént vele, hogy egyszerre 13 fogát kellett kihúzni.

Nem érkezett üres kézzel Jákob Zoli, ugyanis egy játékautóval lepte meg a buszsofőrnek, masinisztának vagy kamionosnak készülő gyermeket, aki nagyon örült ennek.

A kommentelők nem győzték dicsérni a hírességet, sokakat meghatott ez a gyönyörű gesztus – Jákob Zoltán ismét bebizonyította, hogy igazán jó ember, aki szeret örömet okozni másoknak.

Itt lehet megtekinteni az esetről készült videót:

 

