Kökény Attila megrázó vallomása: az év végéig alig lesz otthon

Kökény Attila számára az idei év minden volt, csak nem nyugodt. Fellépések, koncertek, klippremierek követték egymást, a népszerű énekes szinte folyamatosan úton volt. A karácsony közeledtével azonban felmerül a kérdés: vajon a négyszeres nagypapa hogyan bírja ezt az iramot, és miként tudja megélni az ünnepet a megállás nélküli hajtás közepette?

Kökény Attila koncertjei teljesen kitöltötték az egész évet, csak két napra állt meg az ünnepek alatt (Fotó: Szabolcs László)

Kökény Attila családjával csak két napot tölt

Attila a Metropolnak őszintén mesélt arról, hogy számára az ünnepek az elmúlt években teljesen új jelentést kaptak. Gyermekei felnőttek, a két nagyobbik már megházasodott, így a klasszikus nagy családi karácsonyok ideje lezárult, Attiláék ma már elsősorban az ünnep nyugalmát és örömét élvezik.

Mióta a két nagyobbik megházasodott, nem tartunk nagy, hagyományos karácsonyt otthon. Beugrunk hozzájuk egy-egy órára, együtt vagyunk, beszélgetünk, aztán megyünk tovább. Megnőttek, saját családjuk van, innentől kezdve nekünk a pihenésről és az unkázásról szól ez az ünnep

– mesélte az énekes a Metropolnak.

Kökény Attila felesége társaságában piheni ki az elmúlt időszakot (Fotó: Instagram)

Feleségének is megkönnyebbülés

A változás nemcsak neki hozott megkönnyebbülést, hanem felesége, Aranka számára is, hiszen így jóval kevesebb feladat és szervezés hárult rá az ünnepek alatt. A házaspár idén tudatos döntést hozott: két teljes napot kizárólag pihenésre szántak.

Meglátogattuk a gyerekeket, és utána elutaztunk. Muszáj most pihennem, mert az egész hónapom nagyon rohanós volt. December 24-25. volt az a két nap, amikor tényleg meg tudok állni, most egy wellnessbe töltöttük Arankával

– árulta el.

Kökény Attila gyermekei látták vendégül a szüleiket, Attiláéknak csak pihenni kell (Fotó: Szabolcs László/hot magazin)

Utána rohan tovább...

A pihenés azonban csak rövid ideig tart. December 26-tól újra indul a koncertsorozat, és az év végéig nem is lesz otthon.

Kezdünk Siófokon, aztán Balatonfüreden, majd jönnek a szilveszteri bulik. Gyakorlatilag az év végig úton leszünk a zenekarral.

Bár a család és a négy unoka sokat jelentenek számára, Attila ma már elfogadta, hogy az ünnepek másképp működnek.

Most ez így jó. Van szeretet, van együttlét, csak nincs felesleges stressz

– vallotta be az énekes. Úgy tűnik, Kökény Attila számára az idei karácsony nem a nagy felhajtásról, hanem a tudatos megállásról szólt, még akkor is, ha az ünnepek után ismét teljes fordulatszámon folytatódik a munka.