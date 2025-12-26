Kökény Attila megrázó vallomása: az év végéig alig lesz otthon
Fellépések, koncertek, klippremierek. Kökény Attila számára az idei év igazi hajtás volt. A népszerű énekes azonban karácsonykor igyekezett megállni egy pillanatra, és két nap erejéig a pihenést, valamint a családot helyezte előtérbe. A Metropolnak arról mesélt, hogyan változott meg számára az ünnep az évek során, és miért döntöttek idén egy nyugodt karácsony mellett.
Kökény Attila számára az idei év minden volt, csak nem nyugodt. Fellépések, koncertek, klippremierek követték egymást, a népszerű énekes szinte folyamatosan úton volt. A karácsony közeledtével azonban felmerül a kérdés: vajon a négyszeres nagypapa hogyan bírja ezt az iramot, és miként tudja megélni az ünnepet a megállás nélküli hajtás közepette?
Kökény Attila családjával csak két napot tölt
Attila a Metropolnak őszintén mesélt arról, hogy számára az ünnepek az elmúlt években teljesen új jelentést kaptak. Gyermekei felnőttek, a két nagyobbik már megházasodott, így a klasszikus nagy családi karácsonyok ideje lezárult, Attiláék ma már elsősorban az ünnep nyugalmát és örömét élvezik.
Mióta a két nagyobbik megházasodott, nem tartunk nagy, hagyományos karácsonyt otthon. Beugrunk hozzájuk egy-egy órára, együtt vagyunk, beszélgetünk, aztán megyünk tovább. Megnőttek, saját családjuk van, innentől kezdve nekünk a pihenésről és az unkázásról szól ez az ünnep
– mesélte az énekes a Metropolnak.
Feleségének is megkönnyebbülés
A változás nemcsak neki hozott megkönnyebbülést, hanem felesége, Aranka számára is, hiszen így jóval kevesebb feladat és szervezés hárult rá az ünnepek alatt. A házaspár idén tudatos döntést hozott: két teljes napot kizárólag pihenésre szántak.
Meglátogattuk a gyerekeket, és utána elutaztunk. Muszáj most pihennem, mert az egész hónapom nagyon rohanós volt. December 24-25. volt az a két nap, amikor tényleg meg tudok állni, most egy wellnessbe töltöttük Arankával
– árulta el.
Utána rohan tovább...
A pihenés azonban csak rövid ideig tart. December 26-tól újra indul a koncertsorozat, és az év végéig nem is lesz otthon.
Kezdünk Siófokon, aztán Balatonfüreden, majd jönnek a szilveszteri bulik. Gyakorlatilag az év végig úton leszünk a zenekarral.
Bár a család és a négy unoka sokat jelentenek számára, Attila ma már elfogadta, hogy az ünnepek másképp működnek.
Most ez így jó. Van szeretet, van együttlét, csak nincs felesleges stressz
– vallotta be az énekes. Úgy tűnik, Kökény Attila számára az idei karácsony nem a nagy felhajtásról, hanem a tudatos megállásról szólt, még akkor is, ha az ünnepek után ismét teljes fordulatszámon folytatódik a munka.
