Kisbaba született Kökény Attila családjában: Hatalmas karácsonyi ajándékot kapott az énekes

Az idei karácsony minden eddiginél különlegesebb lett: a Jézuska ugyanis egy új családtagot hozott. Kökény Attila hatalmas örömmel mesélt a Metropolnak a frissen született kisbabáról, aki igazi áldásként érkezett a család életébe.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.23. 16:50
Kökény Attila nagypapa család baba

Kökény Attila nem is kaphatott volna szebb karácsonyi ajándékot: december 23-án megszületett a legújabb családtag. A boldog hírt maga az énekes osztotta meg, aki sugárzó örömmel beszélt az újszülöttről, akit egyelőre csak fotókon láthatott.

Kökény Attila többszörös nagypapa, aki az újabb jövevénynek is örül.
Kökény Attila gyermekei által már többszörös nagypapa (Fotó: Szabolcs László)

Kökény Attila családja újabb gyermekkel bővült

„Megszületett a kis csöppség, 2900 grammal jött a világra. Ő az én édestestvérem fiának a gyermeke, tehát tulajdonképpen az unokaöcsém gyermeke. Kökény Sophi lett a neve.” – mesélte Attila. A kisbaba édesapja Kökény Ferenc, az énekes unokaöccse, aki 44 éves, és családjával úgy döntöttek, hogy még egy gyermek belefér az életükbe.

A baba december 23-án született, és hála Istennek minden rendben zajlott a szülés körül. Bár a család még nem vihette haza az újszülöttet, Attiláék már most hatalmas szeretettel és izgatottsággal várják, hogy végre személyesen is a karjukba vehessék. „Még csak fotókon láttuk, mert egyelőre nem engednek be minket, de így is hatalmas az öröm” – mondta. A kisbaba nem első gyermek a családban: a tíz év körüli Benjamin már nagy testvérként fogadhatja az új családtagot. Attila szerint az egész rokonság ünnepel, igazi boldogság költözött a családba az ünnepek előtt.

20251017_Megasztar_MK_MW_bulvar_078
Kökény Attila fia, Kökény Lali is szeretne majd gyermekeket (Fotó: Máté Krisztián)

Kökény Attila négyszeres nagypapa – vajon várható új csöppség mostanában? 

Kökény Attila számára a nagypapai szerep egyáltalán nem áll távol, sőt: a családban már jól megszokott az unokák körüli sürgés-forgás. Az énekes ugyanis négyszeres nagypapa, és láthatóan lubickol ebben az élethelyzetben. A negyedik unoka, Nikolász 2022 áprilisában született, míg előtte, 2021 decemberében érkezett a harmadik unoka, a kis Inez, akik mind hatalmas örömöt hoztak a család életébe. 

Attilának három gyermeke van: lánya Aranka, valamint két fia, Gábor és a legkisebb, a zenész tehetség Kökény Lali, aki zongorázik, énekel, és az idei évadban a Megasztár szereplőjeként is feltűnt. Lali nemrég eljegyezte párját, így adódott a kérdés, vajon hamarosan újabb apai – és nagypapai – örömök várhatók-e a családban.

Az énekes erre mosolyogva, de határozottan válaszolt:

Lali még tanul. De majd ott is lesz. Ő azt tervezi, hogy három gyereke lesz.

Majd nevetve hozzátette:

De lehet, hogy öt. Vagy három, vagy öt, még nem tudom. Kis focicsapat. Akkor nekem lesz majd dolgom.

Bár Lali még tanul, már most nagy családról álmodik. Úgy tűnik, a Kökény családban a szeretetből és a gyerekzsivajból a jövőben sem lesz hiány.

 

