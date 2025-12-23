Kisbaba született Kökény Attila családjában: Hatalmas karácsonyi ajándékot kapott az énekes

Kökény Attila nem is kaphatott volna szebb karácsonyi ajándékot: december 23-án megszületett a legújabb családtag. A boldog hírt maga az énekes osztotta meg, aki sugárzó örömmel beszélt az újszülöttről, akit egyelőre csak fotókon láthatott.

Kökény Attila gyermekei által már többszörös nagypapa (Fotó: Szabolcs László)

Kökény Attila családja újabb gyermekkel bővült

„Megszületett a kis csöppség, 2900 grammal jött a világra. Ő az én édestestvérem fiának a gyermeke, tehát tulajdonképpen az unokaöcsém gyermeke. Kökény Sophi lett a neve.” – mesélte Attila. A kisbaba édesapja Kökény Ferenc, az énekes unokaöccse, aki 44 éves, és családjával úgy döntöttek, hogy még egy gyermek belefér az életükbe.

A baba december 23-án született, és hála Istennek minden rendben zajlott a szülés körül. Bár a család még nem vihette haza az újszülöttet, Attiláék már most hatalmas szeretettel és izgatottsággal várják, hogy végre személyesen is a karjukba vehessék. „Még csak fotókon láttuk, mert egyelőre nem engednek be minket, de így is hatalmas az öröm” – mondta. A kisbaba nem első gyermek a családban: a tíz év körüli Benjamin már nagy testvérként fogadhatja az új családtagot. Attila szerint az egész rokonság ünnepel, igazi boldogság költözött a családba az ünnepek előtt.

Kökény Attila fia, Kökény Lali is szeretne majd gyermekeket (Fotó: Máté Krisztián)

Kökény Attila négyszeres nagypapa – vajon várható új csöppség mostanában?

Kökény Attila számára a nagypapai szerep egyáltalán nem áll távol, sőt: a családban már jól megszokott az unokák körüli sürgés-forgás. Az énekes ugyanis négyszeres nagypapa, és láthatóan lubickol ebben az élethelyzetben. A negyedik unoka, Nikolász 2022 áprilisában született, míg előtte, 2021 decemberében érkezett a harmadik unoka, a kis Inez, akik mind hatalmas örömöt hoztak a család életébe.

Attilának három gyermeke van: lánya Aranka, valamint két fia, Gábor és a legkisebb, a zenész tehetség Kökény Lali, aki zongorázik, énekel, és az idei évadban a Megasztár szereplőjeként is feltűnt. Lali nemrég eljegyezte párját, így adódott a kérdés, vajon hamarosan újabb apai – és nagypapai – örömök várhatók-e a családban.

Az énekes erre mosolyogva, de határozottan válaszolt:

Lali még tanul. De majd ott is lesz. Ő azt tervezi, hogy három gyereke lesz.

Majd nevetve hozzátette:

De lehet, hogy öt. Vagy három, vagy öt, még nem tudom. Kis focicsapat. Akkor nekem lesz majd dolgom.

Bár Lali még tanul, már most nagy családról álmodik. Úgy tűnik, a Kökény családban a szeretetből és a gyerekzsivajból a jövőben sem lesz hiány.