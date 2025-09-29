Kökény Attila, Simon Kornél és sokan mások mennek át életközepi válságon – de mi is ez pontosan?

Az utóbbi években egyre több ismert ember, köztük Simon Kornél, Kökény Attila, Szabó Zsófi vagy épp Gáspár Győző is beszél nyíltan arról, hogy szembenéztek saját démonaikkal: mindannyian megélték az életközepi válság valamilyen formáját.

Sok celeb, köztük Kökény Attila is, életközepi válságon megy keresztül... De mi is az? Fotó: Ripost

Életközepi válság vagy kapuzárási pánik?

Sokan összekeverik a két fogalmat, de valójában különböző jelenségekről van szó. Az életközepi válság általában 40-50 éves kor körül jelenik meg, amikor az ember elkezdi újraértékelni az eddig elért céljait, sikereit és felteszi a nagy kérdést: „Ez lenne minden?” Ez a szorongás gyakran vezet pánikhoz, identitásválsághoz, majd esetleg egyfajta újratervezéshez.

A kapuzárási pánik ezzel szemben gyakran a külső, fizikai jelekre adott reakció: valaki hirtelen új hobbikat keres, fiatalos ruhákba bújik, vagy épp kapcsolatot kezdeményez sokkal fiatalabb partnerrel. Mindezt azért, hogy bebizonyítsa, még nem múlt el felette az idő.

A 49 éves Simon Kornél őszintén írt arról, hogy ő is megélte ezt az időszakot, főként a Covid-járvány utáni években.

Megnyugodtam kicsit, az izgágaságom is elmúlt. Lecsengett az életközepi válság, mondhatjuk. Sok minden történt akkoriban: Áronka, a kisebbik fiam születése, új zenekar… De már nincs rajtam ez a fajta pánik, hogy mihez kezdjek az életemmel.

Kökény Attila számára is világos, hogy az idő múlik, és ő ezt büszkén vállalja.

A 20-25 éves koromat is szerettem, de nem cserélném el a mostra. Van családom, van pénzem, és bár akkor is megvolt a maga varázsa, nem vágyom vissza.

A zenész nem érti azokat a férfiakat, akik az életközepi válságot azzal kezelik, hogy elhagyják feleségüket egy fiatalabb nőért. Aranka évekig támogatta férjét karrierje során, miközben nevelte a gyerekeket. Attila szerint ez többet ér bármilyen múló fellángolásnál.

Biztos, hogy nem tudnám lecserélni Arankát. Tiszteletlen dolog lenne tőlem, az egész fiatalságát nekem szánta.

Gáspár Győző is próbálta visszafordítani az idő múlását: külső átalakulásokkal igyekezett megőrizni fiatalságát, de valójában a belső bizonytalanság hajtotta. Nehezen tudta kimondani, hogy már nem a régi, és a szép fiú korszakának vége. Az életközepi válság nála is mélyebb önértékelési kérdéseket hozott elő.