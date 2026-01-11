RETRO RÁDIÓ

Fenyő Miklós kórházba került

„Drukkoljatok neki, hogy minél előbb meggyógyuljon!” – olvasható a sztár hivatalos Facebook-oldalán. Fenyő Miklósnak rengetegen kívánnak jobbulást.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.11. 19:22
Módosítva: 2026.01.11. 19:26
Fenyő Miklós tüdőgyulladás kórház

„Sziasztok! Miklós sajnos tüdőgyulladás következtében kórházi  kezelés alatt áll. Drukkoljatok neki, hogy minél előbb meggyógyuljon! További információval kapcsolatban tájékoztatni fogunk Titeket. Ezt az oldalt tekintsétek  hivatalos forrásnak.” – olvasható Fenyő Miklós hivatalos Facebook-oldalán.

Fenyő Miklós
Körházba került Fenyő Miklós (Fotó: Csudai Sándor / MW)

Rengetegen drukkolnak Fenyő Miklós gyógyulásáért

Fenyő Miklós az általa alapított Hungária együttessel és szólóban is rendkívül sikeres, 2025-ben is telt házas koncertekkel örvendeztette meg rajongóit. Közösségi oldalán alig 45 perc alatt ezrek reagáltak a bejegyzésre, jelezve: jobbulást kívánnak a művésznek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu