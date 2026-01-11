Fenyő Miklós kórházba került
„Drukkoljatok neki, hogy minél előbb meggyógyuljon!” – olvasható a sztár hivatalos Facebook-oldalán. Fenyő Miklósnak rengetegen kívánnak jobbulást.
„Sziasztok! Miklós sajnos tüdőgyulladás következtében kórházi kezelés alatt áll. Drukkoljatok neki, hogy minél előbb meggyógyuljon! További információval kapcsolatban tájékoztatni fogunk Titeket. Ezt az oldalt tekintsétek hivatalos forrásnak.” – olvasható Fenyő Miklós hivatalos Facebook-oldalán.
Rengetegen drukkolnak Fenyő Miklós gyógyulásáért
Fenyő Miklós az általa alapított Hungária együttessel és szólóban is rendkívül sikeres, 2025-ben is telt házas koncertekkel örvendeztette meg rajongóit. Közösségi oldalán alig 45 perc alatt ezrek reagáltak a bejegyzésre, jelezve: jobbulást kívánnak a művésznek.
