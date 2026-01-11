Fenyő Miklós kórházba került

„Sziasztok! Miklós sajnos tüdőgyulladás következtében kórházi kezelés alatt áll. Drukkoljatok neki, hogy minél előbb meggyógyuljon! További információval kapcsolatban tájékoztatni fogunk Titeket. Ezt az oldalt tekintsétek hivatalos forrásnak.” – olvasható Fenyő Miklós hivatalos Facebook-oldalán.

Körházba került Fenyő Miklós (Fotó: Csudai Sándor / MW)

Rengetegen drukkolnak Fenyő Miklós gyógyulásáért

Fenyő Miklós az általa alapított Hungária együttessel és szólóban is rendkívül sikeres, 2025-ben is telt házas koncertekkel örvendeztette meg rajongóit. Közösségi oldalán alig 45 perc alatt ezrek reagáltak a bejegyzésre, jelezve: jobbulást kívánnak a művésznek.