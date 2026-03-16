A sziámi ikrek egyik tagja évekig titkolta valódi nemét testvére előtt

A sziámi ikrek egyik tagja hosszú éveken keresztül őrzött egy titkot. Egy olyan titkot, amelyet félt felvállalni testvére előtt, de egy napon erőt vett magán és őszintén színt vallott.

Sziámi ikrek: egy test, de két külön lélek

Lori és George Schappell egész életüket sziámi ikrekként élték, és annak ellenére, hogy minden pillanatot együtt töltenek, George hatalmas titkot rejtegetett a testvére előtt. Az ikrek a fejüknél nőttek össze, vérereik közösek voltak, valamint agyuk 30%-át is megosztották. Az orvosok azt mondták, hogy nem fogják megélni a 30 éves kort, azonban az ikrek erre rácáfoltak, olyannyira, hogy 2022 óta ők a legidősebb sziámi ikerpár. A testvérek viszonylag normális életet éltek, voltak hobbijaik sőt még párkapcsolataik is.

George sokáig megőrizte Lori előtt a titkát. Amikor megszülettek mindkét testvér lánynak jegyezték. George azonban – aki születésekor a Dori nevet kapta – 2007-ben vállalta fel transzneműségét, nevét Davidre változtatta, és a nemi identitása szerint élhetett.

Lori Schappell and George, the oldest conjoined twins, pictured in 2007, around the time George came out as transgender—something he had kept from everyone, including his sister, for decades.#Trans #LaCasaDeLosFamososMx #FreeMoraraKebaso #Thalapathy69 #GOAT #Maandamano # pic.twitter.com/TmMMhUnUj5 — AftabChuhan (@AftabChuhan3) October 1, 2024

Már nagyon fiatal koromban tudtam, hogy fiúnak kellett volna születnem. Vonatokkal játszottam, miközben utáltam a lányos ruhákat. Sok évig titkoltam a nemváltás iránti vágyamat – még Lori előtt is. Nem volt egyszerű, de ahogy öregedtem, egyszerűen képtelen volta hazugságban élni. Úgy kell élnem az életemet, ahogyan én akarom

- vallott őszintén George még 2010-ben a The Sunnak.

Lori számára megdöbbentő volt George őszinte megnyilvánulása, de hamar közölte testvérével, hogy büszke rá, amiért bevallotta az igazat. „Óriási döntés volt, de rengeteg nehézséget legyőztünk már az életünk során, nagyon erős csapatot alkotunk, amit semmi sem törhet meg.” - mondta Lori.

Saját otthonuk volt két külön szobával

Összenőtt állapotuk ellenére is igyekeztek normális életet élni. Loriból bajnok tízbábus tekéző vált, míg George Country énekesként ért el sikereket. 21 évesek voltak, amikor elköltöztek otthonról egy kétszobás lakásba, ahol felváltva töltötték az éjszakákat egymás szobájában. Lori szobája lányos stílusú volt, míg George szobájának falait saját zenei posztereivel díszítette fel.