Veszélyes szétválasztó műtétre vállalkoztak a sziámi ikrek szülei

Az ikerpár tagjai összenőttek, ami lehetetlenné teszi a normális életet.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.05. 13:00
Módosítva: 2025.12.05. 16:20
műtét ikerpár sziámi ikrek

Ritka sziámi ikreket szállítottak helikopterrel kórházba, az orvosok pedig a szétválasztásukat javasolják, mivel állapotuk elérte a kritikus pontot. A gyerekek szüleinek választani kell, hogy megpróbálják-e a veszélyes műtétet, hiszen ezzel kockára teszik az ikrek életét.

Sziámi ikreket próbálnak szétválasztani
A sziámi ikrek egyik tagjának egészsége egyre csak romlik     Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Sziámi ikreket próbálnak szétválasztani

Tom és Swaong október 9-én születtek Pápua Új-Guinea egy távoli részén, de a gyerekeket az ausztráliai Sydneybe szállították, mivel a szétválasztó műtétet nem lehet elvégezni Pápua Új-Guineában.

Tom és Swaong az alhasuknál nőttek össze, egyetlen májon osztoznak és a gyomor-bél rendszerük egy része is közös. Míg Tom, a kisebbik iker, veleszületett szívhibával és csak egy vesével rendelkezik.

A fiúkon várhatóan rendkívül összetett műtétet fognak végrehajtani, miután megérkeznek Sydneybe. Az eljárást felgyorsították Tom egészségi állapotának romlása miatt.

Az ausztrál orvoscsapat szerint Tom hosszú távú túlélési esélyei a többszörös veleszületett rendellenességei miatt csekélyek, ugyanakkor úgy vélik, hogy Swaongnak a műtét után észszerű esélye lehet a túlélésre.

A műtétet rendkívül nagy és képzett csapat fogja végezni, amelyben májsebészek, vastagbélsebészek és urológusok vesznek részt. Magát az elválasztást szakosodott szívaneszteziológusok, kardiológusok, újszülöttgyógyászok és intervenciós radiológusok végzik.

Jürgen Ruh, a helikopterpilóta és szponzor, aki eredetileg Port Moresbyba repítette az újszülötteket, azt mondta, hogy a fiúk szülei kétségbeesetten igyekeznek helyesen cselekedni.

Tisztában vannak azzal, hogy az egyik vagy mindkettő gyermeküket elveszíthetik a műtét során, de úgy érzik, hogy meg kell próbálniuk

A szülők anyagi segítséget is kértek a Pápua Új-Guinea kormánytól a gyerekek műtéte részére – írja a People.

 

