Orbán Viktor: Kívánság teljesítve
A vácrátóti kisfiú megköszönte Orbán Viktor karácsonyi ajándékát.
Benett, a vácrátóti kisfiú megkapta Orbán Viktor karácsonyi ajándékát, melyet a miniszterelnök korábban megígért. A kisfiú tündéri módon köszönte meg a csodás játékot.
Micsoda öröm. Boldog Karácsonyt mindenkinek. Orbán Viktor nem csak egy zseniális politikus, hanem egy jóérzésű igaz Magyar ember!
- írta meghatódottan egy kommentelő a kormányfő legfrissebb videója alá.
