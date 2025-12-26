Orbán Viktor: Kívánság teljesítve

Benett, a vácrátóti kisfiú megkapta Orbán Viktor karácsonyi ajándékát, melyet a miniszterelnök korábban megígért. A kisfiú tündéri módon köszönte meg a csodás játékot.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Micsoda öröm. Boldog Karácsonyt mindenkinek. Orbán Viktor nem csak egy zseniális politikus, hanem egy jóérzésű igaz Magyar ember!

- írta meghatódottan egy kommentelő a kormányfő legfrissebb videója alá.