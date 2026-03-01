A tiszások szerint nincs itt semmiféle háború
Hamis látszatokban ringatják az embereket.
Magyar Péterék azt állítják, hogy csupán a Fidesz félelemkeltésével, egyszerű kampányfogással állunk szemben.
A Tisza Párt elnöke odáig ment, hogy Ukrajna felelősségét tagadta a magyar energiaellátást súlyosan érintő kérdésben. Magyar Péter a kapuvári kampányrendezvényén láthatóan idegesen, a Hír TV riporterének címezve – sokszor a színpad széle felé fordulva – kezdett hosszas fejtegetésbe a Barátság kőolajvezetékről és a magyar energetikai létesítmények fokozott védelméről. Szerinte nem az ukránok tehetnek róla, hogy Magyarország nem kap olajat, Orbán Viktor miniszterelnök csak riogat és háborús pszichózist kelt.
Ruszin-Szendi: A valóság nem indokolja a háborús pszichózist
Ilyen körülmények között megdöbbentő, ahogy a Tisza Párt politikusai a háborúról beszélnek, bagatellizálva, sőt esetenként le is tagadva a katonai konfliktus tényét.
Ruszin-Szendi Romulusz, a párt honvédelmi szakértője a közösségi oldalára feltöltött egyik videós posztjában azt állította, hogy „a kormány háborús pszichózisban él, és nem azért, mert a valóság ezt indokolná, hanem mert kampányeszközzé tette a félelmet”. Magyar Péter bizalmasa szerint „nap mint nap háborúról beszélnek, fenyegetnek, riogatnak, mintha Magyarország biztonságát nem nyugalommal és felelősséggel, hanem rettegésben tartással lehetne megőrizni”. Ruszin-Szendi szerint „a biztonság nem propaganda, a honvédelem nem kampány, a háború nem kommunikációs eszköz”.
A Tisza Párt szolgálatába állt volt vezérkari főnök egy másik videóban azt ismételgette, hogy nincs háború. Nem kell félni tőle. „Találkozunk az emberekkel is, és ez a hülye háború mindig feljön. Nem kell félni a háborútól, nincs háború” – sulykolta Ruszin-Szendi.
„Milyen háborúról beszélünk?”
A Tisza Párt honvédelmi szakértője korábban is el akarta jelentékteleníteni a hazánkra leselkedő veszélyeket. Egyenesen arról beszélt, hogy Magyarországon nincs háborús fenyegetés: „Semmi relevanciája nincs a háborúnak. Ugye, el szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy háború legyen, ahhoz kell kettő fél. Aki támad és akit megtámadnak. Akar-e Magyarország bárkit megtámadni? Én nem mondok ilyet. Nincsen benne se a nemzeti biztonsági stratégiában, se a … nincsen ellenség. Miért támadnánk meg bárkit? Ugye? Minket akar-e megtámadni valaki? Nincs erről szó sehol. Akkor milyen háborúról beszélünk?” – mondta Ruszin-Szendi egy tiszás rendezvényen.
Kocsis Máté szerint pofátlanság elvitatni a háború tényét
A Fidesz frakcióvezetője sem hagyta szó nélkül a Tisza Párt valóságtagadó propagandáját. Kocsis Máté szerint „minimum pofátlanság” azt elvitatni, hogy egyrészt a keleti szomszédunkban háború dúl, illetve azt, hogy az európai vezetők folyamatosan a háborúról beszélnek. Arról, hogy 2029–2030-ban Európának már háborúba kell lépnie. – Éppen Ruszin-Szendi Romulusz pártjának európai pártcsaládjának vezetője, Manfred Weber mondta Zágrábban két héttel ezelőtt, hogy azon dolgoznak, hogy az európai fiatalokat európai címer alatt vigyék az ukrán frontra – emlékeztetett a frakcióvezető. Feltette a kérdést: – Valakinek vagy ennyi esze van, mint Ruszin-Szendinek, vagy ennyire hülyének nézi az embereket?
Összeült a Védelmi Tanács, megemeltük a terrorfenyegetettség szintjét egy fokozattal – mondta Orbán Viktor miniszterelnök szombat este közzétett Facebook-videójában.
„Szombat délután összehívtam a Védelmi Tanács ülését, mert az iráni események hatást, közvetett hatást gyakorolhatnak Magyarország biztonsági helyzetére. Különös tekintettel az energiabiztonságunkra. A közel-keleti térségben magyar katonák teljesítenek szolgálatot. Őket nem érték el katonai csapások, ők jól vannak” – mondta a miniszterelnök.
A terrorcselekmények valószínűségének emelkedésével számolnunk kell egész Európában, ahogy ez legutóbb is történt – mondta. Különös tekintettel azokban az országokban, ahol jelentős számú migráns él. Magyarország sokkal jobb helyzetben van, de a terrorfenyegetettségi készültség szintjét ezzel együtt is megemeljük egy fokozattal – tette hozzá.
A konfliktus miatt a világpiacon jelentős energia-áremelést valószínűsítenek – mutatott rá. Ebben a helyzetben kulcsfontosságú, hogy letörjük Zelenszkij elnök Magyarországgal szemben bevezetett olajblokádját – jelentette ki. Az Ukrajnával szemben bevezetett válaszlépéseket ezért a következő hetekben is hatályban fogjuk tartani – mondta Orbán Viktor.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azzal, hogy lezárta a Barátság kőolajvezetéket olajblokád alá vette Magyarországot – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén szombaton Esztergomban.
Hozzátette, ezt az olajblokádot mi le fogjuk törni, nem fogadjuk el, amit Zelenszkij követel, hanem visszautasítjuk. Ezt a „csatát” meg fogjuk nyerni – jelentette ki a miniszterelnök. Megjegyezte, azt tanulta, ha egyszer megzsarolnak, mindig megzsarolnak, és „ha az elején nem állsz bele, másodszor, harmadszor már késő lesz”. Ezért az elején kell világosan megmondanunk, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni, Magyarországot nem lehet tönkre tenni – hangoztatta a kormányfő.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy szombaton a százhalombattai finomítóban megtudta,
az ukránok bár „hitegettek minket hetek óta”, de kiderült, hogy szó sincs arról, hogy újra akarnák indítani a Barátság kőolajvezetéket.
Hangsúlyozta, úgy tudják, semmilyen technikai akadálya nincs annak, hogy ezen a vezetéken olaj érkezzen Magyarországra, itt valami más van a háttérben.
A miniszterelnök arra is rámutatott, hogy a százhalombattai finomító ráadásul nem tud akármilyen olajat finomítani, csak bizonyos fajtákat tud feldolgozni. Ha nem ismernénk az ukránokat – „ide értve az elnököt is, aki megéri a pénzét” – és nem készültünk volna fel erre a lehetőségre, nem járattuk volna csúcsra a tartalékainkat, akkor nagy bajban lennénk, a benzin ára akár ezer forint fölé is fel tudna menni – mondta.
A közel-keleti konfliktussal megnőtt Európában a terrorfenyegetettség szintje, ezért a kormány szombaton, az iráni konfliktus következtében kialakult helyzetre való tekintettel a terrorfenyegetettségi készültség szintjét egy fokozattal megemelte.
A miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook-oldalán közölt további részleteket a döntés hátteréről.
Orbán Balázs azt írta: az iráni konfliktus közvetett veszélyeket hordoz Magyarországra nézve.
A közel-keleti konfliktussal megnőtt Európában a terrorfenyegetettség szintje, ahogy az legutóbb is történt, ez pedig leginkább ott jelent veszélyt, ahol jelentős számú migráns él – hangsúlyozta.
A kormányfő politikai igazgatója a bejegyzésben kiemelte, hogy
Magyarország sokkal jobb helyzetben van, de megismételte, hogy a kialakult helyzetre való tekintettel a terrorfenyegetettségi készültség szintjét egy fokozattal megemelték.
Az iráni konfliktus áremelkedést okozhat az energiapiacon is, különösen az olaj világpiaci árának emelkedésén keresztül – fűzte hozzá.
Orbán Balázs szerint ebben a veszélyes helyzetben a magyar energiabiztonságot nem szabad kockára tenni, többszörösen felelőtlen, ezért az olcsó orosz energiáról való leválást követelni, ahogy azt Zelenszkij, Brüsszel és a Tisza Párt teszi.
Magyarországnak az ellátásbiztonság és az alacsony energiaárak az elsődleges szempontok, ezért az ukrán olajblokádot le fogjuk törni – mondta.
Az iráni konfliktus megemelheti az olaj világpiaci árát, nem kampányfogás, amit Orbán Viktor mond – erre figyelmeztetett Sárközy Miklós iranista, a Károli Gáspár Református Egyetem docense az M1-en szombat este.
A szakértő elmondta: mintegy 500 célpontot támadtak Iránban, ez Izrael történetének legnagyobb légi támadása. Az iráni védelmi miniszter, a védelmi tanács, forradalmi gárda parancsnoka és 4 további vezető meghalt, ám a legfelsőbb vezetőkről nincsenek ilyen hírek.
A legfőbb vezető mozgatja a szálakat. A rezidenciáját lebombázták, valószínűleg egy védett bunkerben tartózkodik.
Ha meghal, szakértő testület dönt az utódjáról. Több alelnök is van – magyarázta.
Netanjahu és Donald Trump is Irán lakosságát biztatta, hogy lázadjanak fel. A szabadságra apellálva most könnyebb hatást elérni. Hosszabb konfliktus esetén azonban a félelem, a hazafias érzelmek erősödhetnek – figyelmeztetett. Az eszkaláció megtörtént, a helyzet rendkívül súlyos, sok ország érintett – tette hozzá.
Ez a konfliktus akadályozza az üzleti életet. Nem tudni, Irán meddig képes folytatni a harcot, de mindez megemelheti az olaj világpiaci árát. A Hormuzi-szoros lezárásával új útvonalakra lesz szükség.
Nem kampányfogás, amit Orbán Viktor mondott. A kőkemény valóság jön szembe. Kiszámíthatatlanok a következmények
– fejtette ki Sárközy Miklós, a térség szakértője.
