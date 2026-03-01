„Még az is lila, ami nem látszik!” – Teljes lila ködben él a 75 éves Márti

Vannak, akik szeretik a színeket és van Márti, aki csakis egy színért rajong, a liláért. A 75 éves, irigylésre méltó energiával rendelkező hölgy negyven éve döntött úgy: száműz minden más színt az életéből, azóta is tart ez a lila mánia. Legyen szó vécépapírról, a hallókészülékéről vagy a sétabotjáról, bizony ezek is mind lilák.

Lila mánia: 75 évesen nemcsak a ruhája, de a haja is lila Fotó: Beküldött/Domokos Márta

Lila mánia: Márti, aki száműzött minden más színt az életéből

Vannak, akik szeretik a színeket és van Márti, aki csakis egy színért rajong, a liláért. A 75 éves, irigylésre méltó energiával rendelkező hölgy negyven éve döntött úgy: száműz minden más színt az életéből és csak az ibolyaszín marad. Legyen szó vécépapírról, fogkrémről, hallókészülékéről vagy a sétabotjáról, bizony ezek is mind lilák.

Mártinak még a hallókészüléke is lila Fotó: Beküldött/Domokos Márta

Egy kismamaruha döntött el mindent

Márti története 1985-ben, egy indiai kismamaruhával kezdődött. Éppen a középső fiát hordta a szíve alatt, amikor felvette azt a bizonyos lila darabot.

Úgy éreztem, szép vagyok benne. Onnantól nem volt megállás: eladtam minden ruhámat egy bizományiban és elkezdtem vadászni mindenre, ami lila

– meséli nevetve.

Akkoriban, a 80-as évek közepén ez nem volt kis teljesítmény, hiszen a boltok kínálata finoman szólva nem volt ilyen árnyalatokra hangolva. Mára azonban eljutott oda, hogy ha belép egy turkálóba, pillanatok alatt végez: csak a lila stócokat nézi, a többi ruhaboltban pedig ha nincs ilyen szín, már fordul is ki a boltból. Sőt, van olyan üzlet, ahonnan fel is hívják, ha a kedvenc színéből új áru érkezett.

Ugye általában ismernek, és akkor felhívnak és mondják, hogy érkezett áru és nagyon sok lila cuccot kaptunk. Mikor jössz megnézni? Még félre is rakják, ha kérem és odasietek megvenni.

Nem meglepő, hogy a szekrénye is csak lila színű ruhákat rejt Fotó: Beküldött/Domokos Márta

A neve is összefonódott a színnel, már évek óta úgy mutatkozik be, hogy Domokos-Lila Márti. De sokan a vezetéknevét el is felejtik és csak a lila rögzül bennük.

„Van olyan is, aki több mint 20 éve ismer és nem tudja, hogy hogy hívnak, csak mondja, hogy a Lila Márti” – meséli mosolyogva.

A család és a „lila terror”

Mártinak három fia van, akik – valljuk be – nem mindig örültek édesanyjuk lila szín rajongásának.

Fiúk lévén nem repestek az örömtől, amikor gyerekkorukban néha lila cuccokat vettem nekik is. De hát mit tehettem volna? Ha megláttam valamit ebben a színben, megvettem! Például lila zoknikat vagy akár egy-egy lila pólót

– emlékszik vissza.

Emlékszem az arcukra, amikor odaadtam nekik

– nevetett fel hangosan az asszony.