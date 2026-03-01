„Még az is lila, ami nem látszik!” – Teljes lila ködben él a 75 éves Márti
Domokos-Lila Márti negyven évvel ezelőtt döntött úgy, hogy száműz minden más színt az életéből, és azóta tetőtől talpig ibolyaszínben jár. Ez a különös lila mánia nem ismer határokat: a 75 éves hölgy otthonában a vécépapírtól a fültisztító pálcikáig minden az imádott árnyalatban pompázik, sőt, még az El Caminót is „Purple Ladyként” teljesítette. Egy igazán különleges nő története.
Vannak, akik szeretik a színeket és van Márti, aki csakis egy színért rajong, a liláért. A 75 éves, irigylésre méltó energiával rendelkező hölgy negyven éve döntött úgy: száműz minden más színt az életéből, azóta is tart ez a lila mánia. Legyen szó vécépapírról, a hallókészülékéről vagy a sétabotjáról, bizony ezek is mind lilák.
Lila mánia: Márti, aki száműzött minden más színt az életéből
Vannak, akik szeretik a színeket és van Márti, aki csakis egy színért rajong, a liláért. A 75 éves, irigylésre méltó energiával rendelkező hölgy negyven éve döntött úgy: száműz minden más színt az életéből és csak az ibolyaszín marad. Legyen szó vécépapírról, fogkrémről, hallókészülékéről vagy a sétabotjáról, bizony ezek is mind lilák.
Egy kismamaruha döntött el mindent
Márti története 1985-ben, egy indiai kismamaruhával kezdődött. Éppen a középső fiát hordta a szíve alatt, amikor felvette azt a bizonyos lila darabot.
Úgy éreztem, szép vagyok benne. Onnantól nem volt megállás: eladtam minden ruhámat egy bizományiban és elkezdtem vadászni mindenre, ami lila
– meséli nevetve.
Akkoriban, a 80-as évek közepén ez nem volt kis teljesítmény, hiszen a boltok kínálata finoman szólva nem volt ilyen árnyalatokra hangolva. Mára azonban eljutott oda, hogy ha belép egy turkálóba, pillanatok alatt végez: csak a lila stócokat nézi, a többi ruhaboltban pedig ha nincs ilyen szín, már fordul is ki a boltból. Sőt, van olyan üzlet, ahonnan fel is hívják, ha a kedvenc színéből új áru érkezett.
Ugye általában ismernek, és akkor felhívnak és mondják, hogy érkezett áru és nagyon sok lila cuccot kaptunk. Mikor jössz megnézni? Még félre is rakják, ha kérem és odasietek megvenni.
A neve is összefonódott a színnel, már évek óta úgy mutatkozik be, hogy Domokos-Lila Márti. De sokan a vezetéknevét el is felejtik és csak a lila rögzül bennük.
„Van olyan is, aki több mint 20 éve ismer és nem tudja, hogy hogy hívnak, csak mondja, hogy a Lila Márti” – meséli mosolyogva.
A család és a „lila terror”
Mártinak három fia van, akik – valljuk be – nem mindig örültek édesanyjuk lila szín rajongásának.
Fiúk lévén nem repestek az örömtől, amikor gyerekkorukban néha lila cuccokat vettem nekik is. De hát mit tehettem volna? Ha megláttam valamit ebben a színben, megvettem! Például lila zoknikat vagy akár egy-egy lila pólót
– emlékszik vissza.
Emlékszem az arcukra, amikor odaadtam nekik
– nevetett fel hangosan az asszony.
A lila mánia azonban nem állt meg náluk: középső fia két kislánya, az 5 és 6 éves unokák ma már büszkén vallják, hogy a nagyi után bizony nekik is ez a kedvenc színük. Természetesen Lila mama miatt szerettek bele az ibolyás árnyalatokba.
Különös kincsek: bosnyák vécépapír és prágai ülőke
Márti otthona egy igazi kis lila ékszerdoboz. A hűtőtől kezdve a tányérokon keresztül az evőeszközökön és a főzőedényeken át egészen a fültisztító pálcikáig minden lila. Még a fehérneműje és a zoknija is! Egyszer egy vonaton egy utastársa le sem tudta venni róla a szemét, majd leszálláskor megjegyezte: „Nem hiszem el, hogy még a zoknija is lila!” Márti csak annyit válaszolt: „Bizony! És még az is, ami nem látszik!”
Volt idő, amikor még az autója is lila volt. Egyetlen egy régi fotója van erről:
Legyen az élelmiszer, vagy apró emléktárgy, a lilára csak úgy odatapad a szeme és szinte semmit sem tud ott hagyni, ami annak árnyalatában pompázik. Olyannyira, hogy nem ismer határokat. Volt olyan is, amikor külföldön egy boltban kiszúrt valami olyat, amire igazából nem is volt szüksége, mégis azzal utazott már haza.
Prágában jártam vagy harminc éve, amikor megláttam egy lila vécéülőkét. Nem gondoltam volna, hogy ilyen vásárfiával gazdagszom, hazahoztam a repülőn! Mindenki teljesen kiakadt. Boszniából pedig lila vécépapírt és mosogatószert cipeltem haza, mert itthon ilyet nem láttam
– meséli izgatottan Márti.
„Purple Lady”, azaz a Lila hölgy az El Caminón
Márti 75 évesen is napi 10 ezer lépést tesz meg, és imád túrázni. 2013-ban teljesítette az El Caminót, ahol már az is csodára méltó volt, hogy a sok fiatal mellett lazán lesétálta a hatalmas távokat, pedig akkor már mondhatni túl volt élete felén. De olyan vitalitással rendelkezik és annyira fiatalos, hogy jócskán letagadhatna akár évtizedeket is az életkorából. De ő nem akar. Büszke rá, hogy már ennyi idős, ahogyan büszkén hordja továbbra is a lila szín összes árnyalatát.
A zarándokok csak „Purple Lady”-ként emlegették. Nem véletlenül: a bicskája, a túrabotja, de még a táskájából előkerülő müzliszelet csomagolása is lila volt. Egyszerűen imádták!
„Halhatatlanná” tette a festőművész
Márti már a kilencvenes években is igazi kuriózumnak számított. Sokan súgtak össze a háta mögött az utcán, de őt ez sosem zavarta, inkább visszamosolygott. Különlegességét a művészvilág is észrevette és meg is örökítette: 1993-ban Rezes Molnár Mihály festőművész készített róla portrét, Márti természetesen a festményen is lilában pózol.
A Fradi-táborral azért óvatos
Bár Márti szerint a lila elegáns és nyugtató, van, ahol veszélyes lehet. Egyszer a Népligetnél véletlenül beleszaladt egy csapat fradistába, akik épp egy meccsre tartottak.
Mikor meglátták, hogy tetőtől talpig lila vagyok, elkezdtek üvöltözni. Gyorsan eliszkoltam a lila cipőmben, nem akartam balhét! Azóta inkább kerülöm azt a helyet. Jobb a békesség
– meséli vidáman a jó humorú nyugdíjas nő.
Márti a gasztronómiában is kedveli ezt a vidám színt: a lila káposzta és a cékla is sűrűn előfordul a tányérján. Nem is kérdés, hogyha a cukrászdában van levendula fagyi, akkor azt választja.
De a lila ishler és a lila macaron is nagy kedvenc, így ha van, mindig azt vesz.
Az ő világában szürke hétköznapok sincsenek, mindent kötelezően ibolyaszínben lát. Sokan kíváncsiak, hogy valaha felhagy-e a lila hóborttal, de Márti hajthatatlan: örökre kitart imádott színe mellett. Azt mondja, amíg világ a világ ez így marad, még 100 évesen is biztosan lilában fog pompázni.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre