Komoly veszélyben a Gmail felhasználók, erről azonnal tudnod kell

Adathalászok támadták meg a Gmail felhasználóit. Hiteles e-mailt és SMS-eket küldenek arra hivatkozva, hogy a felhasználónak helyre kell állítaniuk a fiókot.

Gyanús üzenetekkel bombázzák az adathalászok a felhasználókat

Illusztráció: Unsplash.com

Adathalászok vették célba a Gmail felhasználókat

A Gmail felhasználókat környékezik meg az internetes csalók, valóságosnak tűnő üzenetekkel. A csalások számának növekedése miatt most jobban felhívják a felhasználók figyelmét a problémára, ugyanis a csalók a regisztrált telefonszámokat használják fel arra, hogy a felhasználók fiókjához hozzáférjenek.

A Gmail felhasználók megkörnyékezése nem új keletű, rendszeresen bepróbálkoznak a felhasználóknál különféle csalási módszerekkel, hogy a fiókokhoz hozzáférjenek. Ilyenkor a csalók és hackerek, adathalász és fiókeltérítő kísérletekkel próbálják ellopni az emberek adatait és átvenni az e-mail címeiket.

A mostani csalásról a Redditen jeleztek egymásnak a regisztrált felhasználók, hogy a csalás egy ártatlannak tűnő szöveges üzenettel kezdődik, amelyben a Google termékére, a Gmailre hivatkozva nyomást helyeznek a felhasználókra a csalók azzal, hogy ráveszik őket, hogy kattintsanak a „Fiók helyreállításához” vezető linkre. A linkre kattintás után kénytelen megadni a jelszót, ami a csalóknál landol. Az átverés során a jelszavak megszerezve a csalók arra is képessé válnak, hogy a kétfaktoros hitelesítést is áttörjék. Azok, akik ilyen csaló SMS-eket kaptak, azt mondták, hogy az üzenetben arra utalnak, hogy a fiókjukat feltörték.

A csalók az e-mail fiókokba bejutva további személyes adatokat is képesek lesznek megszerezni, ezeket későbbi, más csalásokra is felhasználhatják. A feltörés után, az összes többi online profilhoz tartozó jelszó-visszaállítási linkek a csalók telefonjaira érkeznek. Néhány egyszerű lépéssel kivédhetők az adatlopások: a legjobb és legegyszerűbb, ha nem kattintunk számunkra gyanús linkekre, és nem reagálunk olyan váratlan üzenetekre, amik nem közvetlenül nekünk szólnak. A legfigyelmeztetőbb jele a csalásnak, ha gyanús e-mailt vagy sms-t kapunk, amelyben sürgetnek bennünket.