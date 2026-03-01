Komoly veszélyben a Gmail felhasználók, erről azonnal tudnod kell
Egyre kifinomultabbak a módszerek. Az adathalászok a saját telefonjukra irányítják az adatokat.
Adathalászok támadták meg a Gmail felhasználóit. Hiteles e-mailt és SMS-eket küldenek arra hivatkozva, hogy a felhasználónak helyre kell állítaniuk a fiókot.
Adathalászok vették célba a Gmail felhasználókat
A Gmail felhasználókat környékezik meg az internetes csalók, valóságosnak tűnő üzenetekkel. A csalások számának növekedése miatt most jobban felhívják a felhasználók figyelmét a problémára, ugyanis a csalók a regisztrált telefonszámokat használják fel arra, hogy a felhasználók fiókjához hozzáférjenek.
A Gmail felhasználók megkörnyékezése nem új keletű, rendszeresen bepróbálkoznak a felhasználóknál különféle csalási módszerekkel, hogy a fiókokhoz hozzáférjenek. Ilyenkor a csalók és hackerek, adathalász és fiókeltérítő kísérletekkel próbálják ellopni az emberek adatait és átvenni az e-mail címeiket.
A mostani csalásról a Redditen jeleztek egymásnak a regisztrált felhasználók, hogy a csalás egy ártatlannak tűnő szöveges üzenettel kezdődik, amelyben a Google termékére, a Gmailre hivatkozva nyomást helyeznek a felhasználókra a csalók azzal, hogy ráveszik őket, hogy kattintsanak a „Fiók helyreállításához” vezető linkre. A linkre kattintás után kénytelen megadni a jelszót, ami a csalóknál landol. Az átverés során a jelszavak megszerezve a csalók arra is képessé válnak, hogy a kétfaktoros hitelesítést is áttörjék. Azok, akik ilyen csaló SMS-eket kaptak, azt mondták, hogy az üzenetben arra utalnak, hogy a fiókjukat feltörték.
A csalók az e-mail fiókokba bejutva további személyes adatokat is képesek lesznek megszerezni, ezeket későbbi, más csalásokra is felhasználhatják. A feltörés után, az összes többi online profilhoz tartozó jelszó-visszaállítási linkek a csalók telefonjaira érkeznek. Néhány egyszerű lépéssel kivédhetők az adatlopások: a legjobb és legegyszerűbb, ha nem kattintunk számunkra gyanús linkekre, és nem reagálunk olyan váratlan üzenetekre, amik nem közvetlenül nekünk szólnak. A legfigyelmeztetőbb jele a csalásnak, ha gyanús e-mailt vagy sms-t kapunk, amelyben sürgetnek bennünket.
A csalások egyre kifinomultabbak és pont ezért nehezebb felismerni őket, emiatt érdemes szélsőségesebb intézkedést tenni, például, hogy ne lehessen átirányítani a telefonszámunkhoz, melyet a szolgáltatónál lehet igényelni. A kiberbiztonsági szakértők a Daily Mailnek azt mondták, hogy nem kell megváltoztatni a telefonszámot abban az esetben, ha a Gmail fiókban a kétfaktoros hitelesítés már be van állítva - olvasható a Unilad cikkében.
