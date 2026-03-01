RETRO RÁDIÓ

Komoly veszélyben a Gmail felhasználók, erről azonnal tudnod kell

Egyre kifinomultabbak a módszerek. Az adathalászok a saját telefonjukra irányítják az adatokat.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.01. 06:30
Gmail adathalászat csaló

Adathalászok támadták meg a Gmail felhasználóit. Hiteles e-mailt és SMS-eket küldenek arra hivatkozva, hogy a felhasználónak helyre kell állítaniuk a fiókot. 

Gyanús üzenetekkel bombázzák az adathalászok a felhasználókat
Gyanús üzenetekkel bombázzák az adathalászok a felhasználókat
Illusztráció: Unsplash.com

Adathalászok vették célba a Gmail felhasználókat

A Gmail felhasználókat környékezik meg az internetes csalók, valóságosnak tűnő üzenetekkel. A csalások számának növekedése miatt most jobban felhívják a felhasználók figyelmét a problémára, ugyanis a csalók a regisztrált telefonszámokat használják fel arra, hogy a felhasználók fiókjához hozzáférjenek.  

A Gmail felhasználók megkörnyékezése nem új keletű, rendszeresen bepróbálkoznak a felhasználóknál különféle csalási módszerekkel, hogy a fiókokhoz hozzáférjenek. Ilyenkor a csalók és hackerek, adathalász és fiókeltérítő kísérletekkel próbálják ellopni az emberek adatait és átvenni az e-mail címeiket. 

A mostani csalásról a Redditen jeleztek egymásnak a regisztrált felhasználók, hogy a csalás egy ártatlannak tűnő szöveges üzenettel kezdődik, amelyben a Google termékére, a Gmailre hivatkozva nyomást helyeznek a felhasználókra a csalók azzal, hogy ráveszik őket, hogy kattintsanak a „Fiók helyreállításához” vezető linkre. A linkre kattintás után kénytelen megadni a jelszót, ami a csalóknál landol. Az átverés során a jelszavak megszerezve a csalók arra is képessé válnak, hogy a kétfaktoros hitelesítést is áttörjék. Azok, akik ilyen csaló SMS-eket kaptak, azt mondták, hogy az üzenetben arra utalnak, hogy a fiókjukat feltörték.  

A csalók az e-mail fiókokba bejutva további személyes adatokat is képesek lesznek megszerezni, ezeket későbbi, más csalásokra is felhasználhatják. A feltörés után, az összes többi online profilhoz tartozó jelszó-visszaállítási linkek a csalók telefonjaira érkeznek. Néhány egyszerű lépéssel kivédhetők az adatlopások: a legjobb és legegyszerűbb, ha nem kattintunk számunkra gyanús linkekre, és nem reagálunk olyan váratlan üzenetekre, amik nem közvetlenül nekünk szólnak. A legfigyelmeztetőbb jele a csalásnak, ha gyanús e-mailt vagy sms-t kapunk, amelyben sürgetnek bennünket.  

A csalások egyre kifinomultabbak és pont ezért nehezebb felismerni őket, emiatt érdemes szélsőségesebb intézkedést tenni, például, hogy ne lehessen átirányítani a telefonszámunkhoz, melyet a szolgáltatónál lehet igényelni. A kiberbiztonsági szakértők a Daily Mailnek azt mondták, hogy nem kell megváltoztatni a telefonszámot abban az esetben, ha a Gmail fiókban a kétfaktoros hitelesítés már be van állítva - olvasható a Unilad cikkében

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu