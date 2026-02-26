Csak a vakszerencsén múlt, hogy nem történt tragédia – újabb fa dőlt ki Békásmegyeren

Újabb riasztó eset borzolja a kedélyeket Óbuda-Békásmegyeren: a Hímző utcában egy nagy méretű fa dőlt ki, komoly anyagi károkat okozva. A történtek idején szerencsére senki nem tartózkodott a fa alatt, így személyi sérülés nem történt.

Békásmegyeren, a Hímző utcában dőlt ki egy hatalmas fa – Fotó: Gyepes Ádám, Facebook

Gyepes Ádám évek óta kongatja a vészharangot.

Ilyenkor az ember azt kérdezi: miért kellett idáig eljutni?

– fogalmazott.

Békásmegyeren a vakszerencsében kell bízni?

A Metropolnak elmondta:

Csak a vakszerencsén múlt, hogy az eset idején senki nem tartózkodott alatta, így nem történt személyi sérülés. De meddig bízhatunk még a szerencsében?

A politikus elmondta: hosszú ideje jelzi, hogy az önkormányzat által elhanyagolt faápolásnak és a szakmai kontroll hiányának súlyos következményei lesznek.

Évek óta beszélek arról, hogy a fák állapotfelmérését szakszerűen meg kell csinálni, de ez évek óta elmarad a III. kerületben. A tavalyi nagy vihar mutatta meg igazán a rendszerszintű problémát

– mondta.

Elmondása szerint a testületi ülésen konkrét megoldási javaslatot is tett egy ütemezett faállapot-felmérésre. Ennek első körében az óvodák, iskolák, nyugdíjasházak és forgalmas közterek környékén vizsgálták volna át a fákat, második ütemben a lakótelepeken és a fő útvonalak mentén, majd a ritkábban lakott területeken. A felmérést évente ismételve és dokumentálva tartotta volna szükségesnek.

Ezt a baloldali testület leszavazta arra hivatkozva, hogy ezen a területen is kézben tartják a dolgokat. Ezt láthattuk tegnap is

– fogalmazott.

Gyepes szerint a mostani eset egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a rendszer nem működik.

A tegnapi békásmegyeri fakidőlés pont azt mutatja, hogy ha nincs felmérés, majd karbantartó megelőzés, akkor marad a vakszerencse. Ez pedig nem elfogadható, hiszen a közterületi biztonság a baloldali városvezetés felelőssége

– jelentette ki.

Úgy látja, személyes mozgástere korlátozott:

Ebben a helyzetben személyesen csekély mozgásterem van azon felül, hogy kongatom a vészharangot, hiszen világosan látszik, hogy itt rendszerszintű a probléma, amit a baloldali vezetés nem kezel.

A károsultaknak ugyanakkor jogi segítséget ajánlott fel.

Az önkormányzat helyett azonnal jogi segítséget biztosítottunk, többen éltek is a felajánlásommal.

A politikus a polgármester magyarázatát is bírálta.