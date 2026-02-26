Csak a vakszerencsén múlt, hogy nem történt tragédia – újabb fa dőlt ki Békásmegyeren
Gyepes Ádám szerint nem lehet tovább a szerencsére bízni a kerületiek biztonságát: Óbudán rendszerszintű problémát lát a faállomány felmérésének és karbantartásának hiányában. Békásmegyeren ezúttal a Hímző utcában dőlt autókra egy fa, szerencsére csak anyagi kárt okozott.
Újabb riasztó eset borzolja a kedélyeket Óbuda-Békásmegyeren: a Hímző utcában egy nagy méretű fa dőlt ki, komoly anyagi károkat okozva. A történtek idején szerencsére senki nem tartózkodott a fa alatt, így személyi sérülés nem történt.
Gyepes Ádám évek óta kongatja a vészharangot.
Ilyenkor az ember azt kérdezi: miért kellett idáig eljutni?
– fogalmazott.
Békásmegyeren a vakszerencsében kell bízni?
A Metropolnak elmondta:
Csak a vakszerencsén múlt, hogy az eset idején senki nem tartózkodott alatta, így nem történt személyi sérülés. De meddig bízhatunk még a szerencsében?
A politikus elmondta: hosszú ideje jelzi, hogy az önkormányzat által elhanyagolt faápolásnak és a szakmai kontroll hiányának súlyos következményei lesznek.
Évek óta beszélek arról, hogy a fák állapotfelmérését szakszerűen meg kell csinálni, de ez évek óta elmarad a III. kerületben. A tavalyi nagy vihar mutatta meg igazán a rendszerszintű problémát
– mondta.
Elmondása szerint a testületi ülésen konkrét megoldási javaslatot is tett egy ütemezett faállapot-felmérésre. Ennek első körében az óvodák, iskolák, nyugdíjasházak és forgalmas közterek környékén vizsgálták volna át a fákat, második ütemben a lakótelepeken és a fő útvonalak mentén, majd a ritkábban lakott területeken. A felmérést évente ismételve és dokumentálva tartotta volna szükségesnek.
Ezt a baloldali testület leszavazta arra hivatkozva, hogy ezen a területen is kézben tartják a dolgokat. Ezt láthattuk tegnap is
– fogalmazott.
Gyepes szerint a mostani eset egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a rendszer nem működik.
A tegnapi békásmegyeri fakidőlés pont azt mutatja, hogy ha nincs felmérés, majd karbantartó megelőzés, akkor marad a vakszerencse. Ez pedig nem elfogadható, hiszen a közterületi biztonság a baloldali városvezetés felelőssége
– jelentette ki.
Úgy látja, személyes mozgástere korlátozott:
Ebben a helyzetben személyesen csekély mozgásterem van azon felül, hogy kongatom a vészharangot, hiszen világosan látszik, hogy itt rendszerszintű a probléma, amit a baloldali vezetés nem kezel.
A károsultaknak ugyanakkor jogi segítséget ajánlott fel.
Az önkormányzat helyett azonnal jogi segítséget biztosítottunk, többen éltek is a felajánlásommal.
A politikus a polgármester magyarázatát is bírálta.
A polgármester magyarázkodása arcpirító, hiszen tegnap nem volt szél. Egy egészséges, lombtalan fa magától egyszerűen nem dőlhet ki, csak mert ázott a talaj.
Gyepes Ádám szerint a felelősség egyértelmű:
Ha elfogadják a javaslatomat, és az elmúlt fél évben ezt a fát egy szakember megvizsgálja, akkor egyértelműen kiderült volna, hogy veszélyes, és fiatalító metszéssel vagy kivágással ez elkerülhető lett volna. De ez nem történt meg, és csodával határos, hogy nem történt tragédia.
