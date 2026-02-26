RETRO RÁDIÓ

Hajléktalanok a panelházak tetején: visszaköltöztek a kelenföldi házfoglalók

Egyre súlyosabb a helyzet a 11. kerületben. Ahogy egy kicsit jobb az idő, újból visszaköltöztek a hajléktalanok a panelházak tetejére. Eddig sátrakban éltek, fosztogatták a folyosókat és nyitogatták a lakások ajtajait. A lakók nem kapnak segítséget, tehetetlenek az illegális házfoglalókkal szemben.

Szerző: M. N.
Létrehozva: 2026.02.26. 16:45
hajléktalan tető panel

Temérdek szemét és ürülék borítja a panelházak tetejét Kelenföldön. Korábban a Ripost írt arról, miszerint a hajléktalanok sátrakkal, matracokkal költöztek fel a 10 emeletesek tetejére. Azonban a hó és a fagy miatt egy időre új helyet kellett keresniük maguknak. Ám most úgy tűnik, ahogy jön a tavasz ismét visszatérnek előző életmódjukhoz. A lakók szerint tűrhetetlen a helyzet. 

hajléktalanok
Hajléktalanok élnek a tetőn Fotó: Kelenföld-A nyolcas körzet

Hajléktalanok élnek a panelház tetején

Betörések, lopások – ezek jellemzik azokat a hajléktalanokat, akik az Etele úti panelházak tetejét elfoglalták. A lakók szerint általában megvárják, hogy valaki nyitva hagyja az ajtót, így osonnak be az épületbe, majd mennek fel a tetőre. Rengeteg szemetet is vittek magukkal, amiket szétdobáltak. Az ürülék és az alkoholos üvegek mindennapos látványt nyújtanak az ott élőknek. 

Igaz, néhány hónapra fellélegezhettek az ott élők, ugyanis a hideg idő elűzte a tetőn, sátrakban élőket, de most a tavasz első sugaraival ők is visszaköltöztek a „helyükre”. 

hajléktalanok
Voltak akik télen is kitartottak egy-egy sátorban a tetőn  Fotó: Kelenföld-A nyolcas körzet

A mi társasházunk tetején is élnek hajléktalanok

– mondta korábban az egyik lakó, Zsolt.  

hajléktalanok
Tele van szeméttel a tető, nincs rá megoldás  Fotó: Kelenföld-A nyolcas körzet

Én még ilyet életemben nem láttam. Először csak azt vettük észre, hogy a hideg miatt behúzódott egy férfi és a lépcsőkön üldögélt. Nem tudom, hogy rászóltak-e, én nem küldtem ki, nem akartam, hogy halálra fagyjon. Aztán később megláttam, hogy többen is ki-be mászkálnak. Utána mondták a szomszédok, hogy ők már ide is költöztek. Felcuccoltak a tetőre. Sátrakkal, táskákkal, zacskókkal, mindennel együtt. Abban élnek és a tetőre is ürítenek. Később azt is mesélték, hogy több lakásnál próbálkoztak nyitogatni az ajtót, hátha be tudnak jutni

- mondta korábban az egyik lakó.

A tűzvédelmi szabályzat miatt nem tudják bezárni a tetők bejáratát, így könnyedén bejutnak a hajléktalanok. Az Etele úton nagyjából 5-6 ház tetején laknak és jelenleg nincs megoldás.

hajléktalanok
Fosztogatják a lakásokat és alkoholt fogyasztanak a folyosón és a tetőn  Fotó: Kelenföld-A nyolcas körzet

Úgy tűnik, hogy visszaköltöztek a hajléktalanok. Egyre több a szemét. Már csak azt „várjuk”, hogy melyik gyújt fent egy kis tábortüzet. Botrányos, hogy ezt így meg lehet csinálni!

- mondta egy másik lakó egy érintett házból. 

 

