Hajléktalanok a panelházak tetején: visszaköltöztek a kelenföldi házfoglalók
Egyre súlyosabb a helyzet a 11. kerületben. Ahogy egy kicsit jobb az idő, újból visszaköltöztek a hajléktalanok a panelházak tetejére. Eddig sátrakban éltek, fosztogatták a folyosókat és nyitogatták a lakások ajtajait. A lakók nem kapnak segítséget, tehetetlenek az illegális házfoglalókkal szemben.
Temérdek szemét és ürülék borítja a panelházak tetejét Kelenföldön. Korábban a Ripost írt arról, miszerint a hajléktalanok sátrakkal, matracokkal költöztek fel a 10 emeletesek tetejére. Azonban a hó és a fagy miatt egy időre új helyet kellett keresniük maguknak. Ám most úgy tűnik, ahogy jön a tavasz ismét visszatérnek előző életmódjukhoz. A lakók szerint tűrhetetlen a helyzet.
Hajléktalanok élnek a panelház tetején
Betörések, lopások – ezek jellemzik azokat a hajléktalanokat, akik az Etele úti panelházak tetejét elfoglalták. A lakók szerint általában megvárják, hogy valaki nyitva hagyja az ajtót, így osonnak be az épületbe, majd mennek fel a tetőre. Rengeteg szemetet is vittek magukkal, amiket szétdobáltak. Az ürülék és az alkoholos üvegek mindennapos látványt nyújtanak az ott élőknek.
Igaz, néhány hónapra fellélegezhettek az ott élők, ugyanis a hideg idő elűzte a tetőn, sátrakban élőket, de most a tavasz első sugaraival ők is visszaköltöztek a „helyükre”.
A mi társasházunk tetején is élnek hajléktalanok
– mondta korábban az egyik lakó, Zsolt.
Én még ilyet életemben nem láttam. Először csak azt vettük észre, hogy a hideg miatt behúzódott egy férfi és a lépcsőkön üldögélt. Nem tudom, hogy rászóltak-e, én nem küldtem ki, nem akartam, hogy halálra fagyjon. Aztán később megláttam, hogy többen is ki-be mászkálnak. Utána mondták a szomszédok, hogy ők már ide is költöztek. Felcuccoltak a tetőre. Sátrakkal, táskákkal, zacskókkal, mindennel együtt. Abban élnek és a tetőre is ürítenek. Később azt is mesélték, hogy több lakásnál próbálkoztak nyitogatni az ajtót, hátha be tudnak jutni
- mondta korábban az egyik lakó.
A tűzvédelmi szabályzat miatt nem tudják bezárni a tetők bejáratát, így könnyedén bejutnak a hajléktalanok. Az Etele úton nagyjából 5-6 ház tetején laknak és jelenleg nincs megoldás.
Úgy tűnik, hogy visszaköltöztek a hajléktalanok. Egyre több a szemét. Már csak azt „várjuk”, hogy melyik gyújt fent egy kis tábortüzet. Botrányos, hogy ezt így meg lehet csinálni!
- mondta egy másik lakó egy érintett házból.
