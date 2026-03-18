Fővárosi fideszes politikusok a háború ellen!
A megszólaló fővárosi politikusok szerint Magyarország sorsát meghatározó döntés előtt áll az ország. A Békemeneten beszélgettünk velük, amelyet a résztvevők és a megszólaló politikusok egyaránt a legfontosabbnak neveztek az eddigiek közül.
Hatalmas, szinte beláthatatlan tömeg vonult végig a Békemeneten, amelyet sokan minden idők legnagyobb ilyen jellegű megmozdulásának neveztek. Az emberek jókedvűen, családokkal, baráti társaságokkal érkeztek, kezükben magyar zászlókkal és saját készítésű molinókkal. Az eseményen rengeteg politikus is részt vett. A fővárosi fideszes politikusok is a béke mellett álltak ki és elmondták lapunknak, hogy miért tartották fontosnak részt venni az eseményen.
Szentkirályi Alexandra szerint a mostani helyzet minden korábbinál nagyobb nyomást jelent Magyarország számára. Mint fogalmazott, soha nem volt még rajtunk ekkora nyomás annak érdekében, hogy az ország feladja a nemzeti álláspontját. Hangsúlyozta: ki kell állni a zsarolással szemben, és világossá kell tenni, hogy Magyarország nem enged a saját érdekeiből.
A politikus élesen bírálta a Tisza Párt szerepét, amely szerinte Brüsszellel és Ukrajnával együttműködve próbál nyomást gyakorolni Magyarországra. Elmondta: ennek része az a törekvés is, hogy Ukrajna gyorsított eljárásban csatlakozzon az Európai Unióhoz, ami komoly gazdasági következményekkel járna. Kiemelte: ez azt jelentené, hogy magyar forrásokat kellene Ukrajnába irányítani, ami veszélyeztetné a rezsicsökkentést, a nyugdíjrendszer egyes elemeit és a családtámogatásokat. Példaként említette Volodimir Zelenszkij döntését, amely szerinte az olajszállítások korlátozásával árrobbanást idézhet elő, és ezt a nyomásgyakorlás részének nevezte.
Szepesfalvy Anna szerint a jelenlegi geopolitikai helyzet rendkívül feszült, és közvetlen hatással van Magyarország mindennapjaira. Rámutatott: a szomszédos háború, valamint a közel-keleti konfliktusok egyaránt veszélyeket hordoznak és a jelenlegi helyzetben különösen fontos az 1848-as forradalom üzenete: a szabadságért, függetlenségért és békéért való kiállás. Arra biztatta az embereket, hogy ne csak a rendezvényen, hanem saját közösségeikben is vállalják fel nyíltan véleményüket és álljanak ki a magyar érdekek mellett.
Gulyás Gergely Kristóf hangsúlyozta, hogy bár több Békemeneten is részt vett már, az idei minden korábbinál fontosabb.
Kihangsúlyozta: az ország egy olyan választás előtt áll, amelynek valódi tétje van: Magyarország megmarad-e a nemzeti úton, vagy belesodródik egy háborús politikai irányba.
Úgy fogalmazott, a tömeg jelenléte egyértelmű jelzés arra, hogy a magyarok többsége a béke és a nemzeti politika mellett áll, és elutasítja a kijevi zsarolást. Hozzátette: meggyőződése, hogy az ország a jövőben is kitart Orbán Viktor politikája mellett.
Janó-Veilandics Franciska, a Fővárosi Közgyűlés képviselője arról beszélt, hogy szerinte még mindig vannak, akik nem veszik komolyan a háborús fenyegetést. Kritikával illette a Tisza Párt egyes politikusait, köztük Ruszin-Szendi Romulusz nevét is megemlítve, és ellentmondásosnak nevezte viselkedésüket.
A képviselő hangsúlyozta: a kormány álláspontja szerint a háborús veszély valós, és egyetlen rossz döntés is elegendő lehet ahhoz, hogy Magyarország belekeveredjen a konfliktusba. Személyes oldalról is megközelítette a kérdést: elmondta, hogy gyermeket vár, ezért számára különösen fontos, hogy Magyarország békés ország maradjon. Úgy fogalmazott, azt szeretné, ha gyermekei egy biztonságos, kiszámítható és „normalitás talaján álló” országban nőhetnének fel.
Almássy Kornél, a Budapest Műhely kutatási és elemzési vezetője szintén úgy véli, hogy ez a Békemenet kiemelt jelentőségű. Elmondta: a háborús helyzet, az ukrán nyomás és az elmúlt másfél évtized gazdasági eredményei együttesen indokolják, hogy az emberek ilyen nagy számban vonultak utcára. Úgy látja, hogy egy esetleges politikai fordulat komoly kockázatokat hordozna az ország számára, és hangsúlyozta: a választások kimenetele meghatározó lesz Magyarország jövője szempontjából.
A Békemenet résztvevői és a megszólaló politikusok üzenete egy irányba mutatott: Magyarország maradjon ki a háborús konfliktusokból, és őrizze meg döntési szabadságát.
