Fővárosi fideszes politikusok a háború ellen!

Hatalmas, szinte beláthatatlan tömeg vonult végig a Békemeneten, amelyet sokan minden idők legnagyobb ilyen jellegű megmozdulásának neveztek. Az emberek jókedvűen, családokkal, baráti társaságokkal érkeztek, kezükben magyar zászlókkal és saját készítésű molinókkal. Az eseményen rengeteg politikus is részt vett. A fővárosi fideszes politikusok is a béke mellett álltak ki és elmondták lapunknak, hogy miért tartották fontosnak részt venni az eseményen.

A Békemeneten rengetegen vettek részt Fotó: Metropol

Szentkirályi Alexandra szerint a mostani helyzet minden korábbinál nagyobb nyomást jelent Magyarország számára. Mint fogalmazott, soha nem volt még rajtunk ekkora nyomás annak érdekében, hogy az ország feladja a nemzeti álláspontját. Hangsúlyozta: ki kell állni a zsarolással szemben, és világossá kell tenni, hogy Magyarország nem enged a saját érdekeiből.

A politikus élesen bírálta a Tisza Párt szerepét, amely szerinte Brüsszellel és Ukrajnával együttműködve próbál nyomást gyakorolni Magyarországra. Elmondta: ennek része az a törekvés is, hogy Ukrajna gyorsított eljárásban csatlakozzon az Európai Unióhoz, ami komoly gazdasági következményekkel járna. Kiemelte: ez azt jelentené, hogy magyar forrásokat kellene Ukrajnába irányítani, ami veszélyeztetné a rezsicsökkentést, a nyugdíjrendszer egyes elemeit és a családtámogatásokat. Példaként említette Volodimir Zelenszkij döntését, amely szerinte az olajszállítások korlátozásával árrobbanást idézhet elő, és ezt a nyomásgyakorlás részének nevezte.

Szepesfalvy Anna szerint a jelenlegi geopolitikai helyzet rendkívül feszült, és közvetlen hatással van Magyarország mindennapjaira. Rámutatott: a szomszédos háború, valamint a közel-keleti konfliktusok egyaránt veszélyeket hordoznak és a jelenlegi helyzetben különösen fontos az 1848-as forradalom üzenete: a szabadságért, függetlenségért és békéért való kiállás. Arra biztatta az embereket, hogy ne csak a rendezvényen, hanem saját közösségeikben is vállalják fel nyíltan véleményüket és álljanak ki a magyar érdekek mellett.

Gulyás Gergely Kristóf hangsúlyozta, hogy bár több Békemeneten is részt vett már, az idei minden korábbinál fontosabb.