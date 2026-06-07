Simán megy az elalvás? Aggasztó dologra figyelmeztet az alvásszakértő

Azok közül, akik órákig forgolódnak az ágyban, és nehezen érik el a varázslatos nyolc óra alvást, sokan csak álmodoznak arról, hogy egyből elalszanak, amint a fejüket a párnára hajtják. Sokan ugyanakkor jó alvónak tartják magukat, mert hamar álomba szenderülnek, ám a szakértő szerint ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden rendben velük. A gyors elalvás ugyanis komoly bajt is jelezhet.

A gyors elalvás rejtett veszélyekről árulkodhat (Fotó: Photographer: Dragos Condrea / Freepik)

A szakértő szerint a túl gyors elalvás rossz előjel lehet

Hogy tisztázza a dolgokat, Omar El-Gohary, az IQ Doctor gyógyszerésze elmagyarázta: „Bár ideálisnak tűnhet, a néhány percen belüli rendszeres elalvás arra is utalhat, hogy a tested jelentős alváshiánnyal küzd, és nehezen marad ébren.”

Az alvásszakértő szerint egy egészséges felnőttnek általában 10 és 20 percre van szüksége az elalváshoz.

„Ha rendszeresen, szinte azonnal elalszol, az arra utalhat, hogy nem alszol eleget, még akkor sem, ha elegendő időt töltesz az ágyban” – tette hozzá a szakértő.

A szakember elmagyarázta, hogy bizonyos esetekben a rendkívül gyors elalvás bizonyos alvászavarok, így az obstruktív alvási apnoe jele lehet. Ez az állapot akkor jelentkezik, amikor alvás közben a légzés leáll, majd újraindul, számos tünetet okozva, többek között hangos horkolást, fulladozást és kuncogó hangokat. A Mayo Clinic így magyarázza ezt az állapotot: „Minél szűkebbek a légutak, annál erőteljesebb lesz a légáramlás. Ez fokozza a szövetek rezgését, ami miatt a horkolás hangosabbá válik.”

Visszatérve a gyors elalváshoz, Omar El-Gohary kijelentette, hogy a gyors elalvás krónikus alváshiányra is rámutathat: „Az azonnali elalvás jele lehet annak, hogy a szervezetünk kimerült, és nem működik optimálisan.” A szakértő szerint nem kell aggódni, ha egy mozgalmas nap után gyorsan elalszunk, ám ha a gyors elalvás rendszeressé válik, akkor valószínűleg érdemes időpontot egyeztetni az orvossal. „Az alvásnak azt kell eredményeznie, hogy másnap frissen, éberen és energikusan ébredjünk, nem pedig úgy, hogy állandóan próbáljuk pótolni az alváshiányt” – idézi a gyógyszerész figyelmeztetését az Unilad internetes portál.