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Soha ne aludj el fülhallgatóban, ezért veszélyes a szakértő szerint

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A fülhallgatók hasznosak, de károsak is lehetnek az éjszaka folyamán.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.03. 21:45
fülhallgató alvás egészség

Sokan csak úgy tudnak elaludni, ha nyugtató zenét, vezetett meditációt vagy fehér zajt hallgatnak. Ezek a hangok segíthetnek elnyomni a környezet zajait, például a forgalmat vagy egy horkoló partnert, és egyes kutatások szerint valóban javíthatják az alvás minőségét. Ám vannak, akik ezt fülhallgatót viselve teszik alvás közben. 

A szakértő elmondja, mire kell figyelni, ha fülhallgatóval alszol
A fülhallgatós alvás hasznos vagy veszélyes? / Fotó: unsplash (illusztráció)

A szakértő elmondja, mire kell figyelni, ha fülhallgatóval alszol

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az éjszakai fülhallgató használatnak lehetnek hátrányai is. A hallójáratba helyezett eszközök ugyanis bent tarthatják a nedvességet, ami kedvező környezetet teremthet a baktériumok számára. Emiatt kicsit nőhet a fertőzések kockázata, különösen azoknál, akik eleve hajlamosak az ilyen problémákra, vagy valamilyen sérülés, irritáció található a fülükben.

A fülhallgatók a fülzsír felhalmozódásához is hozzájárulhatnak, mivel megzavarhatják a fül természetes öntisztulási folyamatát, sőt a fülzsírt mélyebbre is nyomhatják a hallójáratban. A tompa hallás, a teltségérzet, a viszketés vagy a fülcsengés mind arra utalhat, hogy túl sok fülzsír gyűlt fel.

A jó hír, hogy mérsékelt hangerő mellett, a halláskárosodás veszélye általában alacsony. Az orvosok szerint azonban a túl hangos zene hosszú távon károsíthatja a hallást, ezért érdemes alacsony hangerőn használni a készüléket.

A szakemberek egy másik veszélyre is felhívják a figyelmet, ha valaki zajszűrős fülhallgatóval vagy túl nagy hangerőn alszik, előfordulhat, hogy nem hallja meg az ébresztőt, a füstjelzőt vagy más fontos riasztást. Ezért ajánlott olyan hangerőt választani, amely még segíti az elalvást, de nem zárja ki teljesen a környezet hangjait.

Összességében a fülhallgatóval alvás a legtöbb ember számára biztonságos lehet, de érdemes odafigyelni a higiéniára, a hangerőre és arra, hogy a fülünknek időnként pihenést is adjunk - írja a New York Times.

 

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