Döbbenetes! Fültisztító pálcika miatt vesztette el hallását az anya

A 21 éves édesanya Skye van Rensburg hat évre gyakorlatilag megsüketült, miután fültisztító pálcikákkal tisztította a fülét. Az anya végre újra rendesen hall, miután fülviasz-eltávolító kezelésen esett át. Skye van Rensburg először akkor károsította meg a hallását, amikor véletlenül átlyukasztotta a fültisztító pálcika a bal dobhártyáját.

Mindenkit óva int a fültisztító pálcikák használatától

Évekkel később újabb fülbaleset érte, miután fültisztító pálcikát használt a jobb fülében, ezáltal szinte teljesen megsüketült. A 21 éves anyuka elmondta, annyira megszokta a csendet, hogy nem is vette észre, mennyire romlott a hallása, amíg hat nappal ezelőtt mikrószívó kezelésen nem esett át.

„Először otthon történt, és szinte azonnal rájöttem, hogy halláskárosodást szenvedtem. A zuhany alatt vattacsomóval tisztítottam a fülemet, és túl mélyre nyúltam. Két percen belül éles fájdalom jelentkezett. Túl mélyre nyomtam a fültisztító pálcikát, és átszúrtam a dobhártyámat” – emlékezett vissza az édesanya.

Skye tünetei közé tartozott a rendkívül erős fülfájás és a fülzúgás, ami úgy hangzott, mintha fémkapuk csapódnának össze. Miután másnap orvosi segítséget kért, azt mondták neki, hogy megrepedt a dobhártyája, és szakorvosnak kell eltávolítania a felesleges fülviaszt. Skye azonban túlságosan félt ahhoz, hogy végigcsinálja a beavatkozást.

Idővel alkalmazkodott a hallásvesztéshez, de ez hamarosan elkezdte befolyásolni a mindennapi életét:

„Van egy kisgyerekem, és éjszaka nehezen hallottam meg a sírását a másik szobából. Ezért vettem egy kamerát. Nehezen hallottam az ajtó kopogását is, és nagyon romlott az egyensúlyérzékem. A fülzúgás miatt állandóan a fémkapu csattanását hallottam. Nagyon kiszolgáltatottnak éreztem magam.”

Később egy másik fültisztító pálcikával megsérült a jobb füle is: „Szerencsére ezúttal nem lyukadt ki. Csak a fülzsíromat nyomtam a dobhártyámhoz, ami tompa hallást okozott. Így a bal fülemre egyáltalán nem hallottam, a jobb fülemre pedig alig.”

Az anyuka végül felkeresett egy audiológóst, aki mikrószívással eltávolította a felhalmozódott fülzsírt. A beavatkozás után az édesanya hallása 100%-ban visszatért. Addig a pillanatig nem is fogta fel teljesen, hogy mennyire rossz volt a hallása. Skye most arra figyelmezteti az embereket, hogy ne használjanak fültisztító pálcikát a fülükben.

„Mindenki fültisztító pálcikát használ a fülében, és nem veszi észre, milyen kárt okoz ezzel. Azt hiszed, tisztítod a füledet, de valójában csak belenyomod a fülzsírt, és összetömöríted a hallójáratot. Csak dobjátok ki a fültisztító pálcikákat, nem éri meg” – idézte az édesanya szavait a Mirror.