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Kitálalt Trokán Péter: 13 évig szóba sem álltak vele a Szomszédok miatt!

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Hatalmas árat kellett fizetniük a Szomszédok főszereplőinek a mindent elsöprő sikerért, amely hosszú időre teljesen megpecsételte a szakmai jövőjüket. Trokán Péter megdöbbentő őszinteséggel vallott arról, hogy a kultikus sorozat miatt kerek 13 évig szóba sem álltak vele a filmgyárban.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.03. 20:00
Trokán Péter vallomás Szomszédok

Trokán Péter, a Szomszédok egykori sármos erdésze, Szelényi Jánosa megdöbbentő őszinteséggel vallott arról a hatalmas árról, amit a népszerűségért kellett fizetnie a legendás teleregény idején. Bár a fél ország rajongott a karakteréért, a szakma elitje kegyetlenül megbüntette a produkció színészeit a képernyős jelenlét miatt. A televíziós siker óriási átoknak bizonyult a mozifilmes karrier szempontjából, hiszen a rendezők mereven elzárkóztak a közkedvelt művészek foglalkoztatásától.

Trokán Péter döbbenetes vallomást tett.
Trokán Péter Szomszédokban való szerepléséért sokáig vezekelt a szakmában (Fotó: Bors)

Trokán Péter nem köntörfalazott a Szomszédokról

A színművész a Neshama TV Otthon a rabbinál című műsorában beszélt nyíltan a múltbéli sérelmekről, és ekkor ejtette ki a száján azt a megdöbbentő tényt, ami rávilágít a korszak kegyetlen valóságára. Elárulta, hogy a média ugyan celebet csinált belőlük, de emiatt a szakmai rangsor legaljára taszították őket, és a filmstúdiók kapui bezárultak előttük.

Sok mindent veszítettünk is a Szomszédok miatt, merthogy a filmgyárban nem álltak velünk szóba 13 évig, azt mondták, hogy neked le van foglalva az arcod

– emlékezett vissza a színész a megalázó időszakra. Ez a fajta kirekesztés nemcsak Trokánt, hanem a sorozat többi ikonikus alakját is súlyosan érintette. A teleregényt akkoriban lenézett, másodosztályú műfajként kezelték a „komoly” filmesek. A rendezők és producerek szentül hitték, hogy a nézők képtelenek lennének elvonatkoztatni a csütörtök esténként látható karakterektől. Trokán Péter kiemelte, hogy még az olyan zseniális kollégái is, mint Kulka János vagy Fehér Anna, csak a sorozat legutolsó évében, a produkció kifutásakor kaphattak egyáltalán lehetőséget arra, hogy újra filmvászonra léphessenek. Addig nekik is a teljes mellőzöttséggel kellett szembenézniük.

 

Minden éremnek két oldala van...

Bár a szakma gőgje miatt rengeteg értékes filmszereptől esett el, a színművészben ma már nincs tüske vagy harag. Úgy érzi, a Szomszédok olyan pótolhatatlan, életre szóló ajándékot adott neki, amely minden elszalasztott mozifilmnél többet ér: a közönség múlhatatlan szeretetét: „Ha megyek az utcán, és valaki rám mosolyog, akkor én tudom, hogy ebben a mosolyban az van benne, hogy én egyszer kaptam tőled valami szépet, és az olyan jó. Ennyi” – zárta meghatóan a vallomását a színész, akit a nézők hálája teljesen kárpótolt a múltbeli sebekért.

 

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