Hercegnői dekoltázst villantott Singh Viki
Nézd, mi van a szájában! Singh Viki friss képeit látni kell!
Úgy tűnik, az énekesnő egy kicsit eljátszadozott a mesterséges intelligenciával. Singh Viki Disney-hercegnőket megidéző ruhakölteményekben pózol a közösségi médiában – az MI jóvoltából.
Singh Vikinek nem csak a hangja lélegzetelállító
Viktória hercegnő álomruhái. Nektek melyik tetszik jobban? Első vagy második?
– kérdezte Instagram-oldalán az énekesnő. Viki két fotót is megosztott, az egyiken A szépség és a szörnyetegből ismert Belle, míg a másikon Hamupipőke Disney-hercegnős öltözékét idézi meg. Utóbbi felvételen ráadásul elképesztő dekoltázst villant az énekesnő!
S bár a rajongók többsége az első képre szavaz, nálunk a második a nyerő.
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