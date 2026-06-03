Hercegnői dekoltázst villantott Singh Viki

Úgy tűnik, az énekesnő egy kicsit eljátszadozott a mesterséges intelligenciával. Singh Viki Disney-hercegnőket megidéző ruhakölteményekben pózol a közösségi médiában – az MI jóvoltából.

Singh Viki hercegnői ruhákban jelent meg az Instagramon (Fotó: Móricz István)

Singh Vikinek nem csak a hangja lélegzetelállító

Viktória hercegnő álomruhái. Nektek melyik tetszik jobban? Első vagy második?

– kérdezte Instagram-oldalán az énekesnő. Viki két fotót is megosztott, az egyiken A szépség és a szörnyetegből ismert Belle, míg a másikon Hamupipőke Disney-hercegnős öltözékét idézi meg. Utóbbi felvételen ráadásul elképesztő dekoltázst villant az énekesnő!

S bár a rajongók többsége az első képre szavaz, nálunk a második a nyerő.