Ezek a Disney-hercegnők kapták valós személyekről a karakterüket

Ki ne szeretné a Disney-hercegnőket, akiknek inspiráló története számos kislány arcára csalt mosolyt? A tökéletes, fantáziadús színes Disney-univerzum mögött valódi hús-vér emberi történetek rejtőznek, amelyek néhány, mára világszinten ismert Disney-hercegnő ihletőjévé váltak.

Ezek a Disney-hercegnők valóságos arcai

Sokan úgy vélik, hogy a Disney történetei és karakterei csak a fantázia szüleménye, azonban ez közel sincs így. Hófehérke, Pocahontas, Hamupipőke, Belle és Mulan története valójában tragikus és sötét eseményeket megélt hölgyekről szól.

Hófehérke

A rajzfilm hősnőjét valójában a 16. században élt német Margaretha von Waldeck grófnőről mintázták, aki Waldeck-Wildungen grófjának egyetlen gyermeke volt. Gyermekként elvesztette édesanyját, amikor apja újranősült. Margaretha mostohaanyja meggyűlölte az ifjú lányt a kivételes szépsége miatt. 16 évesen száműzték a kastélyból. A száműzetése alatt beleszeretett II. Fülöp spanyol királyba, de kapcsolatukat politikai okokból ellehetetlenítették. 21 évesen rejtélyes módon megbetegedett és meghalt, valószínűleg mérgezés miatt.

Hamupipőke

A valódi Hamupipőke története Musza párthus királynőről szól, aki rabszolgalányként kezdte az életét Rómában. Musza királynő I. e. 20 körül került a pártus udvarba, ahol kedvence lett IV. Phraatész királynak. Ambíciói miatt férjét i. e. 2-ben megmérgezte, és fiával társuralkodóként vette át a trónt. Bár teljesen egyenrangú volt fiával, az arisztokrácia nem nézte jó szemmel egy egykori rabszolga uralkodását. Hat év után elűzték őket, és végül száműzetésben élték le az életüket Rómában.

Pocahontas

Az igazi Pocahontas a 17. században élt, a Powhatan törzs tagja volt a mai Virginia területén. 11-12 évesen találkozott az angol telepesekkel, és a legenda szerint megmentette egyikük, John Smith életét. 1613-ban fogságba ejtették, és ekkor ismerkedett meg John Rolfe-val, akihez később feleségül ment, majd a keresztségben a Rebecca nevet vette fel. Ez volt az első dokumentált kapcsolat egy európai ember és egy őslakos között Észak-Amerikában. 1616-ban Angliába utaztak. 1617-ben, alig 21 évesen halt meg Gravesendben, valószínűleg valamilyen európai betegség miatt.