Sikerszerepet utasított vissza Jack Black, nagyon bánja

Jack Black pályafutását végignézve kijelenthető, hogy számos nézők által imádott filmben kapott szerepet, a Jumanji: Vár a dzsungel és a Jumanji – A követkő szint éppúgy a legkedveltebb munkái közé tartozik, mint a Kung Fu Panda vagy a Rockusli. Azonban van egy szerep, amelyről lemaradt, és ezt a mai napig bánja.

Jack Black elárulta, melyik az a szerep, melynek visszautasítását mind a mai napig bánja (Fotó: Jeffrey Mayer / Northfoto)

Jack Black elárulta, melyik visszautasított szerepet sajnálja legjobban

A Capital FM-nek adott interjúja során a színészt arról kérdezték, tudna-e mondani egy filmszerepet, amelyet korábban elutasított.

Felajánlották nekem, és igen, megbántam, hogy nemet mondtam… Felkértek Szilánk szerepére abban a fantasztikus filmben, A hihetetlen családban, ami egyébként az egyik abszolút kedvencem

– vallotta be a színész.

A Disney-Pixar klasszikusában Szilánk végül Jason Lee hangján szólalt meg (a magyar szinkronban Jáksó László hallható, ám ha Jack Black lett volna a hangja, lehet, hogy az amerikai színész „állandó magyar hangja”, Kálloy Molnár Péter adja a szinkront – a szerk.). A karaktert a főszereplő, Mr. Irdatlan megszállott rajongójaként alkották meg, aki később szuper gonosszá válik, és megpróbálja ellopni a világ szuperhőseinek képességeit.

Az Anakonda című friss mozi sztárja azt is elárulta, miért utasította vissza a szerepet. Ezt mondta akkor az animációs film rendezőjének, Brad Birdnek:

Ez a karakter, akit felajánlottatok nekem, egy gonosz, de eléggé egysíkú. Érdekel, de szeretnék látni egy átírást. Nem tudnál egy kicsit több mélységet adni ennek a figurának?

A rendező pedig erre azt felelte a színésznek: „Kész, végeztünk. Kifelé."

A színész fenntartásai ellenére a film hatalmas sikert aratott, majd egy ugyancsak sikeres folytatás követte, A hihetetlen család 2., 2018-ban – számolt be róla az Unilad.

Bár könnyen ostorozhatta volna magát amiatt, hogy lemaradt a szerepről, Jack Black elárulta: számára ez egy alázatra tanító tanulási folyamat volt.

Nagyon fontos leckét tanultam, mert amikor az a film kijött, az egyik legjobb film volt, amit valaha készítettek. Csak néztem, és arra gondoltam: Miért voltam ennyire nehéz eset?!

– mondta a színész.