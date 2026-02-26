Nem hittünk a szemünknek: Sokkoló videó került ki Burai Krisztiánról

Zavarba ejtő videó kezdett el keringeni a közösségi oldalakon Burai Krisztián egyik közelmúltbeli fellépéséről, és a felvétel alaposan felkorbácsolta a kedélyeket. Pedig a családapa nemrég még megható őszinteséggel beszélt arról, hogy rendezte az életét, maga mögött hagyta a viharos időszakot, és hamarosan kislánnyal bővül a család. A Ripost-nak adott interjújában arról mesélt, hogy visszatért abból a korszakból, amikor a csúcsok csúcsán volt – és ezzel együtt a lejtők is megérkeztek. A most előkerült jelenetsor azonban mintha egészen más narratívát próbálna írni.

Burai Krisztián videója futótűzként terjed (Fotó: Ripost)

Burai Krisztián koncert közben perdült táncra a bevállalós rajongó

A szóban forgó felvételen az énekes egy fiatal lánnyal kerül feltűnően közeli kontaktusba a színpadon. A mozdulatok nem csupán energikusak, hanem kifejezetten túlfűtöttek: a tánc inkább emlékeztet egy látványos párzási rituáléra, mint egy ártatlan koncertjelenetre. Hogy mindez a show része volt-e, vagy a pillanat heve sodorta el a főszereplőket, azon most fél internet vitatkozik.

Burai Krisztián a következő Kunu Márió?

A kommentelők természetesen nem fogták vissza magukat. Volt, aki csak ennyit írt: „Következő Kunu Márió.” Más már kevésbé finoman fogalmazott: „Az asszony meg otthon van a gyerekekkel.” Egy harmadik hozzászóló pedig társadalmi mélységekbe ereszkedett:

Tudjuk, milyenek a férfiak átlagban persze, de azért nő létére legyen több tartása, én erre gondoltam. Elhiszem, hogy szereti Burait, én is, de azért legalább neki legyen több esze, a férfi az férfi

– vette le a felelősséget egy kommentelő a zenész válláról.

A közönség árgus szeme őt figyeli

A helyzet pikantériája, hogy mindez éppen akkor történik, amikor az előadó a megjavult családapa szerepében tetszeleg. A rajongók egy része szerint túl van reagálva az egész, hiszen egy koncerten a hangulat gyakran elszabadul, és a színpadi kémia nem egyenlő a magánéleti hűtlenséggel. Mások viszont úgy látják, hogy bizonyos határok még reflektorfényben is léteznek. Hogy ez csupán egy túlgondolt performansz volt, vagy egy újabb fejezet kezdete egy már ismerős történetben, azt egyelőre nem tudni. Az viszont biztos, hogy a „visszatértem a rossz korszakból” mondat most egészen más hangsúlyt kapott. A közönség pedig rajta tartja a szemét a zenészen.