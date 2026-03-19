Orbán Viktor továbbra sem enged: Ha nincs olaj, nincs pénz!
Nem enged a magyar emberek érdekéből.
Ez nem játék! Nekünk az olcsó olaj létkérdés. Ezért nem engedünk a magyar emberek érdekeiből. Amíg nincs olaj, nincs pénz!
- írja Orbán Viktor a Facebookon közzétett videójához.
A miniszterelnök csütörtökön Brüsszelbe utazott, ahol tárgyalásokat folytatott. A megbeszélések szünetében ismét leszögezte:
Tartjuk a pozíciónkat. Ha van olaj, van pénz, ha nincs olaj, nincs pénz.
