Eltűnt egy nyugdíjas Budapesten
Már a rendőrség is keresi az idős embert. Több információt is megosztott a hatóság az eltűnt személyről.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitányság 01170-157/226/2026. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó T. Imre Jakabné ügyében. A rendelkezésre álló adatok szerint a 80 éves nő június 12-én a délelőtti órákban XVII. kerületi lakóhelyéről ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik az eltűnt személyt.
Kék szemű, őszes hajú eltűntet keres a rendőrség
T. Imre Jakabné körülbelül 150 cm magas, őszes hajú, kék szemű, a teljes neve és fotója ITT látható, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki T. Imre Jakabné tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.
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