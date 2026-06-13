Eltűnt egy nyugdíjas Budapesten

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitányság 01170-157/226/2026. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó T. Imre Jakabné ügyében. A rendelkezésre álló adatok szerint a 80 éves nő június 12-én a délelőtti órákban XVII. kerületi lakóhelyéről ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik az eltűnt személyt.

Eltűnt T. Imre Jakabné. Ha láttad, azonnal hívd a 112-t! (Fotó: Shutterstock – Képünk illusztráció)

Kék szemű, őszes hajú eltűntet keres a rendőrség

T. Imre Jakabné körülbelül 150 cm magas, őszes hajú, kék szemű, a teljes neve és fotója ITT látható, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.