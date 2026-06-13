Erre vártunk! Napközben egyre több helyen kisüt a nap

Kellemes időjárással zárul a hét. A zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, majd délután nyugat felől csökken. Elszórtan valószínű zápor. Megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati, nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható, írja a met.hu.

Változékony időjárással búcsúzik a hét

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Változékony időjárással búcsúzik a hét

Többnyire napos, gomolyfelhős idő ígérkezik. A nap első felében főként a Dunántúlon, estétől pedig az északi tájakon alakulhat ki néhol zápor. A szél még gyakran megélénkül, időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul, áll a koponyeg.hu előrejelzésében.