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Erre vártunk! Napközben egyre több helyen kisüt a nap

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Sokan örülhetnek. Mutatjuk, mikor érkezik a kedvező fordulat az időjárásban!

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.13. 06:00
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Kellemes időjárással zárul a hét. A zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, majd délután nyugat felől csökken. Elszórtan valószínű zápor. Megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati, nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható, írja a met.hu.

Változékony időjárással búcsúzik a hét
Változékony időjárással búcsúzik a hét
Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Változékony időjárással búcsúzik a hét

Többnyire napos, gomolyfelhős idő ígérkezik. A nap első felében főként a Dunántúlon, estétől pedig az északi tájakon alakulhat ki néhol zápor. A szél még gyakran megélénkül, időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul, áll a koponyeg.hu előrejelzésében.

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