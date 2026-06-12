RETRO RÁDIÓ

Mit jelez a fecske repülése, a hangyák mozgása? Ismered a népi hiedelmeket? – Kvíz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Ha figyeljük az állatok viselkedését, vagy előre készülünk az esőre bizonyos napokon, akár segítség nélkül is kikövetkeztethetjük, milyen idő lesz. Az időjárás-előrejelzés egészen másképp ment régen, mint most.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.12. 12:30
kvíz népi hiedelem népi időjóslás időjárás

Mire támaszkodhatott a magyar, amikor nem volt internet és időjárás-előrejelzés? Az állatok mozgása, viselkedése, valamint egyes napok kulcsfontosságúak voltak. Lássuk, mennyire vagy képben az időjárással kapcsolatos népi hiedelmekkel!

népi hiedelmek az időjárásról
Tudod, milyen időjárást jelent a denevérek rajzása? (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Ilyen időjárást jósolnak a népi hiedelmek

Lehetett-e jelzés, ha a fecskék nagy számban rajzottak vagy alacsonyan repültek? Mit jelentett a hangyák mozgása? Mely napok bírtak jelentőséggel? A népi hiedelmek nem véletlenül alakultak úgy, ahogy. Olyan időkben, amikor még nem voltak műszereink, nem tudtuk bekapcsolni a tévét vagy rákeresni a böngészőn az időjárásra, leginkább a környezetünkre és a megérzéseinkre tudtunk támaszkodni. 

Az ilyen hiedelmek valós természeti összefüggésekre mutattak rá. A rovarok mozgására a nedvesség és a szárazság is hatással van, az állatvilág is reagál az éghajlat változásaira. Ezek az együttállások általában ugyanabban az időszakban jelentkeztek, így a régebbi kor emberei összekötötték őket az időjárással. 

A magyar népi időjóslás különösen gazdag volt a pásztorok és földművesek körében az Alföldön. Ők az életüket nagymértékben az időjáráshoz igazították, emiatt több száz helyi regula és mondás alakult ki az évszázadok során.

A világ persze azóta sokat változott. Az időjárás egyre kiszámíthatatlanabb, az éghajlat egyre szélsőségesebb, szinte nem is tudjuk, hogy vigyünk-e magunkkal esernyőt vagy sem. Ezek a hiedelmek viszont egyes esetekben ma is megállják a helyüket.

Jöjjön egy kvíz a népi hiedelmekről! Vajon ezekből is kitalálnád, milyen időjárás várható?

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Mit jelentett, ha a fecskék alacsonyan repültek?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Mit jelent, ha Medárd napon (június 8) esik az eső?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Kik hozzák a meleget?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Mit jelent a fagy Orbán napján, május 25-én?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Mit jelent, ha a hangyák magasabb bolyt építenek?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Mit jeleznek a júniusi estéken röpködő denevérek?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. „Mátyás ront, ha talál, ha nem talál, csinál” – mire vonatkozik ez?
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. Mikor érkezik Jégtörő Mátyás?
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. Ha ezen a napon havazik, biztos havas télre számíthatunk
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. Melyik NEM jelzi előre a meleget?

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu