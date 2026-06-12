Mit jelez a fecske repülése, a hangyák mozgása? Ismered a népi hiedelmeket? – Kvíz
Ha figyeljük az állatok viselkedését, vagy előre készülünk az esőre bizonyos napokon, akár segítség nélkül is kikövetkeztethetjük, milyen idő lesz. Az időjárás-előrejelzés egészen másképp ment régen, mint most.
Mire támaszkodhatott a magyar, amikor nem volt internet és időjárás-előrejelzés? Az állatok mozgása, viselkedése, valamint egyes napok kulcsfontosságúak voltak. Lássuk, mennyire vagy képben az időjárással kapcsolatos népi hiedelmekkel!
Ilyen időjárást jósolnak a népi hiedelmek
Lehetett-e jelzés, ha a fecskék nagy számban rajzottak vagy alacsonyan repültek? Mit jelentett a hangyák mozgása? Mely napok bírtak jelentőséggel? A népi hiedelmek nem véletlenül alakultak úgy, ahogy. Olyan időkben, amikor még nem voltak műszereink, nem tudtuk bekapcsolni a tévét vagy rákeresni a böngészőn az időjárásra, leginkább a környezetünkre és a megérzéseinkre tudtunk támaszkodni.
Az ilyen hiedelmek valós természeti összefüggésekre mutattak rá. A rovarok mozgására a nedvesség és a szárazság is hatással van, az állatvilág is reagál az éghajlat változásaira. Ezek az együttállások általában ugyanabban az időszakban jelentkeztek, így a régebbi kor emberei összekötötték őket az időjárással.
A magyar népi időjóslás különösen gazdag volt a pásztorok és földművesek körében az Alföldön. Ők az életüket nagymértékben az időjáráshoz igazították, emiatt több száz helyi regula és mondás alakult ki az évszázadok során.
A világ persze azóta sokat változott. Az időjárás egyre kiszámíthatatlanabb, az éghajlat egyre szélsőségesebb, szinte nem is tudjuk, hogy vigyünk-e magunkkal esernyőt vagy sem. Ezek a hiedelmek viszont egyes esetekben ma is megállják a helyüket.
Jöjjön egy kvíz a népi hiedelmekről! Vajon ezekből is kitalálnád, milyen időjárás várható?
1. Mit jelentett, ha a fecskék alacsonyan repültek?
2. Mit jelent, ha Medárd napon (június 8) esik az eső?
3. Kik hozzák a meleget?
4. Mit jelent a fagy Orbán napján, május 25-én?
5. Mit jelent, ha a hangyák magasabb bolyt építenek?
6. Mit jeleznek a júniusi estéken röpködő denevérek?
7. „Mátyás ront, ha talál, ha nem talál, csinál” – mire vonatkozik ez?
8. Mikor érkezik Jégtörő Mátyás?
9. Ha ezen a napon havazik, biztos havas télre számíthatunk
10. Melyik NEM jelzi előre a meleget?
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