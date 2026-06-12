Mit jelez a fecske repülése, a hangyák mozgása? Ismered a népi hiedelmeket? – Kvíz

Mire támaszkodhatott a magyar, amikor nem volt internet és időjárás-előrejelzés? Az állatok mozgása, viselkedése, valamint egyes napok kulcsfontosságúak voltak. Lássuk, mennyire vagy képben az időjárással kapcsolatos népi hiedelmekkel!

Tudod, milyen időjárást jelent a denevérek rajzása? (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Ilyen időjárást jósolnak a népi hiedelmek

Lehetett-e jelzés, ha a fecskék nagy számban rajzottak vagy alacsonyan repültek? Mit jelentett a hangyák mozgása? Mely napok bírtak jelentőséggel? A népi hiedelmek nem véletlenül alakultak úgy, ahogy. Olyan időkben, amikor még nem voltak műszereink, nem tudtuk bekapcsolni a tévét vagy rákeresni a böngészőn az időjárásra, leginkább a környezetünkre és a megérzéseinkre tudtunk támaszkodni.

Az ilyen hiedelmek valós természeti összefüggésekre mutattak rá. A rovarok mozgására a nedvesség és a szárazság is hatással van, az állatvilág is reagál az éghajlat változásaira. Ezek az együttállások általában ugyanabban az időszakban jelentkeztek, így a régebbi kor emberei összekötötték őket az időjárással.

A magyar népi időjóslás különösen gazdag volt a pásztorok és földművesek körében az Alföldön. Ők az életüket nagymértékben az időjáráshoz igazították, emiatt több száz helyi regula és mondás alakult ki az évszázadok során.

A világ persze azóta sokat változott. Az időjárás egyre kiszámíthatatlanabb, az éghajlat egyre szélsőségesebb, szinte nem is tudjuk, hogy vigyünk-e magunkkal esernyőt vagy sem. Ezek a hiedelmek viszont egyes esetekben ma is megállják a helyüket.

Jöjjön egy kvíz a népi hiedelmekről! Vajon ezekből is kitalálnád, milyen időjárás várható?