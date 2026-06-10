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Javában zajlik a nemzeti parkok hete, eláruljuk a programokat

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A napokban olyan helyekre is eljuthatnak, és olyan dolgokat is láthatnak a természetkedvelők, amit a hétköznapokban nem. Június 8. és 14. között zajlik ugyanis a huszadik Magyar Nemzeti Parkok Hete.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.10. 08:30
nemzeti park program Magyar Nemzeti Parkok Hete

Az ország mind a tíz nemzeti park igazgatósága különleges programokkal és lenyűgöző túrákkal várja a természet szerelmeseit a Magyar Nemzeti Parkok Hetén. Ezek közül mutatjuk most a legizgalmasabbnak ígérkezőket!

Elindult a Nemzeti Parkok Hete.
Csodás látványt nyújtanak az állatok a Hortobágyi Nemzeti Parkban / Fotón: Hortobágyi Nemzeti Park, Forrás: MTI

20. alkalommal rendezik meg a nemzeti parkok hetét

A jubileumi, 20. Magyar Nemzeti Parkok Hete ünnepélyes megnyitója a budapesti Vajdahunyadvárban zajlott, ahol a látogatók interaktív játékokon keresztül egy helyen ismerhették meg hazánk teljes természeti palettáját. A rendezvénysorozat valódi lényege azonban az ezt követő napokban teljesedik ki: egész héten helyi szakvezetők kalauzolásával fedezhetjük fel Magyarország legszebb tájait, nemzeti parkjait.

A madárvilág szerelmeseinek a Hortobágyra érdemes ellátogatnia

Sólyom- és sasnézőben Góréson címmel szervez június 10-én különleges programot a Hortobágyi Nemzeti Park. A résztvevők az Egyek-pusztakócsi-mocsarak bemutatóterületen található Górés tanyára látogathatnak el, ahol testközelből láthatják a nemzeti park madárrepatriáló (sérült madarakat gyógyító és vadonba visszaszoktató) telepén folyó áldozatos munkába. A vezetés során a Filagóriás halom tetejéről csodálatos panoráma nyílik a tájra, miközben a látogatók megismerhetik az ember és a természet egymásra gyakorolt hatását.

  • Időpont: 2026. június 10. (szerda) 9:00 – kb. 12:00
  • Távolság: kb. 2 km-es gyalogtúra
  • Árak: a felnőtt, diák és nyugdíjas jegy egységesen 3000 Ft/fő, míg a családi jegy (2 felnőtt + 3 gyerek) 10 000 Ft.

Kis szerencsével a kérészek násztánca is közelről megfigyelhető lesz

A tiszavirágzás az év egyik leglátványosabb és egyben a legkiszámíthatatlanabb természeti jelensége. Június elején-közepén a Maros torkolata környékén milliónyi kérész ölt néhány órára nászruhát, hogy a víz felett keressék párjukat az alkonyati órákban. Bár a rajzás pontos idejét előre megjósolni lehetetlen, egy különleges túrán a látogatók egy kishajó fedélzetén, egy természetvédelmi őr társaságában indulhatnak a tiszavirágzás előjeleinek felkutatására.

  • Időpont: 2026. június 10. (szerda), a program 2-2,5 órát vesz igénybe.
  • Túravezető: Albert András természetvédelmi őr.
  • Ár: 4000 Ft/fő (online jegyvásárlás szükséges a knp.hu oldalon keresztül).

További izgalmas programok a Magyar Nemzeti Parkok Hete keretein belül

Az alábbi táblázatban összegyűjtöttük a nemzeti parkok további június 10-i és 11-i kínálatát a Nyugat-Dunántúltól a Dél-Alföldig:

Nemzeti Park

Időpont

Program megnevezése

Helyszín / Találkozó

Jellemzők és árak

Duna-Dráva Nemzeti ParkJúnius 10. 10:00 (90 perc)Gyógyító illatséta a 100 éves Pintér-kert ArborétumbanPécs, Tettye tér 9.Aromás fűszernövények, gyógynövények szakvezetéssel. Ár: 1000 Ft/fő (készpénzben a helyszínen). 
Őrségi Nemzeti ParkJúnius 10.Tárlatvezetés az Őrségi Népi MűemlékegyüttesnélSzalafő, PityerszerBepillantás a régmúlt őrségi hétköznapjaiba és építészetébe. A részvétel ingyenes!
Balaton-felvidéki Nemzeti ParkJúnius 10. nyitvatartási időbenBerek Világa Látogatóközpont kedvezményes látogatásaFonyód, Hangár utca 17.Interaktív bemutatóhely a Kis-Balaton világáról. Felnőtteknek kedvezményes belépő: 1000 Ft/fő.
Körös-Maros Nemzeti ParkJúnius 10. 10:00–13:00Séta a Kígyósi tanösvényenSzabadkígyós, Sportpálya parkolója5 km-es kora nyári madarász túra (fülemüle, énekes rigó). Ár: 1500 Ft/fő (kedvezményes: 1000 Ft).
Balaton-felvidéki Nemzeti ParkJúnius 11. nyitvatartási időbenSalföldi Major kedvezményes látogatásaSalföld (Salföldi Major)Magyar háziállatok, lovaskocsi, fűszerkert. Felnőtteknek kedvezményes belépő: 2000 Ft.
Forrás: magyarnemzetiparkok.hu

Fontos tudni, hogy a szabadtéri programok menete az időjárástól függően változhat. Indulás előtt mindig érdemes tájékozódni a nemzeti parkok hivatalos weboldalain.

 

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