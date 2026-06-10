Javában zajlik a nemzeti parkok hete, eláruljuk a programokat

Az ország mind a tíz nemzeti park igazgatósága különleges programokkal és lenyűgöző túrákkal várja a természet szerelmeseit a Magyar Nemzeti Parkok Hetén. Ezek közül mutatjuk most a legizgalmasabbnak ígérkezőket!

Csodás látványt nyújtanak az állatok a Hortobágyi Nemzeti Parkban / Fotón: Hortobágyi Nemzeti Park, Forrás: MTI

20. alkalommal rendezik meg a nemzeti parkok hetét

A jubileumi, 20. Magyar Nemzeti Parkok Hete ünnepélyes megnyitója a budapesti Vajdahunyadvárban zajlott, ahol a látogatók interaktív játékokon keresztül egy helyen ismerhették meg hazánk teljes természeti palettáját. A rendezvénysorozat valódi lényege azonban az ezt követő napokban teljesedik ki: egész héten helyi szakvezetők kalauzolásával fedezhetjük fel Magyarország legszebb tájait, nemzeti parkjait.

A madárvilág szerelmeseinek a Hortobágyra érdemes ellátogatnia

Sólyom- és sasnézőben Góréson címmel szervez június 10-én különleges programot a Hortobágyi Nemzeti Park. A résztvevők az Egyek-pusztakócsi-mocsarak bemutatóterületen található Górés tanyára látogathatnak el, ahol testközelből láthatják a nemzeti park madárrepatriáló (sérült madarakat gyógyító és vadonba visszaszoktató) telepén folyó áldozatos munkába. A vezetés során a Filagóriás halom tetejéről csodálatos panoráma nyílik a tájra, miközben a látogatók megismerhetik az ember és a természet egymásra gyakorolt hatását.

Időpont: 2026. június 10. (szerda) 9:00 – kb. 12:00

Távolság: kb. 2 km-es gyalogtúra

Árak: a felnőtt, diák és nyugdíjas jegy egységesen 3000 Ft/fő, míg a családi jegy (2 felnőtt + 3 gyerek) 10 000 Ft.

Kis szerencsével a kérészek násztánca is közelről megfigyelhető lesz

A tiszavirágzás az év egyik leglátványosabb és egyben a legkiszámíthatatlanabb természeti jelensége. Június elején-közepén a Maros torkolata környékén milliónyi kérész ölt néhány órára nászruhát, hogy a víz felett keressék párjukat az alkonyati órákban. Bár a rajzás pontos idejét előre megjósolni lehetetlen, egy különleges túrán a látogatók egy kishajó fedélzetén, egy természetvédelmi őr társaságában indulhatnak a tiszavirágzás előjeleinek felkutatására.