Most érkezett: medvetámadás történt, egy erdei munkás az áldozat

Medve támadott meg egy erdei munkást a szlovákiai Szentanna (Liptovská Anna) település közelében csütörtökön délelőtt, a vállsérülést szenvedett férfi kórházi ellátásra szorult - jelentették szlovák hírportálok.

Medvetámadás történt Szlovákiában Fotó: Rasmus Svinding / Pexels

Erdei munkást támadott meg egy medve Szlovákiában

A támadás a liptószentmiklósi (Liptovsky Mikulás) járásban lévő településhez közeli erdőben történt, a megtámadott erdei munkás leírása szerint egy száz kilogramm körüli barnamedve rontott rá, miközben az erdőben dolgozott.

Nem sokkal reggel kilenc óra előtt a sérülthöz gyorssegélycsapatot küldtünk ki a 37 éves sérült férfihoz, akit a mentők az elsődleges ellátást követően, vállsérüléssel a liptószentmiklósi kórházba szállítottak

- nyilatkozta a mentőszolgálat szóvivője a TASR szlovák közszolgálati hírügynökségnek.