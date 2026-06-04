Most érkezett: medvetámadás történt, egy erdei munkás az áldozat
Az áldozatot kórházba szállították. A medvetámadás miatt a helyi nemzeti park munkatársai rendkívüli óvatosságra intik az ott dolgozókat.
Medve támadott meg egy erdei munkást a szlovákiai Szentanna (Liptovská Anna) település közelében csütörtökön délelőtt, a vállsérülést szenvedett férfi kórházi ellátásra szorult - jelentették szlovák hírportálok.
Erdei munkást támadott meg egy medve Szlovákiában
A támadás a liptószentmiklósi (Liptovsky Mikulás) járásban lévő településhez közeli erdőben történt, a megtámadott erdei munkás leírása szerint egy száz kilogramm körüli barnamedve rontott rá, miközben az erdőben dolgozott.
Nem sokkal reggel kilenc óra előtt a sérülthöz gyorssegélycsapatot küldtünk ki a 37 éves sérült férfihoz, akit a mentők az elsődleges ellátást követően, vállsérüléssel a liptószentmiklósi kórházba szállítottak
- nyilatkozta a mentőszolgálat szóvivője a TASR szlovák közszolgálati hírügynökségnek.
Az incidenst követően a Tátrai Nemzeti Park (TANAP) helyszínre kiküldött csapata hőkamerás műszaki eszközökkel próbálta megtalálni a medvét, de az állatot már nem találták a környéken. Mivel a támadás egy nehezen hozzáférhető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen történt, a nemzeti park munkatársai rendkívüli óvatosságot ajánlanak az ilyen terepen mozgó személyek számára - írja az MTI.
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