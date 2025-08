Újabb medveészlelés Magyarországon: figyelmeztetést adott ki a nemzeti park

Újabb medveészlelés történt, nem máshol, mint Borsodban, és az Aggteleki Nemzeti Park a figyelmeztetés mellett tanácsokat is adott a barnamedvékkel kapcsolatban.

Újabb medveészlelés történt Magyarországon (Fotó: Pexels –Képünk illusztráció)

Hazánkban a barnamedvék éppen átutazóban vannak, ezt azóta tudjuk, mióta júniusban is feltűnt már egy példány az Aggteleki Nemzeti Park területén. Most ugyanott bukkantak macira. A barnamedve, más néven Ursus arctos, hosszú ideig elkerülte hazánkat, ám az utóbbi években egyre többször tűnik fel medve a nemzeti park területein.

Most úgy tűnik, megkedvelték az egerszegi területet, ugyanis többször is visszatértek, s a szakemberek nem zárják ki, hogy ugyanarról a medvéről lenne szó most is, mint nyár elején, akit „Tibi”-nek neveztek el.

A medveészlelések miatt a látogatóktól fokozott figyelmet kérnek, és az Aggteleki Nemzeti Park a látogatók biztonsága érdekében az alábbi tippeket tette közzé az internetes oldalán:

Medvével találkozva lassan kell hátrálni, és minél nagyobb ívben kerülni , ezt a lehető legcsendesebb módon!

és minél , ezt a lehető Ha a medve nem veszi észre Önt, ne csapjon zajt!

Hagyja elmenekülni a medvét, és ha észrevette, ne zajongjon és ne csapkodjon!

Soha ne közelítsen meg medvét, ne fordítson neki hátat , és ne próbáljon elfutni!

meg medvét, , és Ha a medve észrevette Önt, emelje a kezét, és halkan beszéljen, énekeljen, vagy dudorásszon, hogy a medve emberként tudja Önt azonosítani!

A barnamedve fokozottan védett faj Magyarországon, természetvédelmi értéke 250 000 Ft – írja az Aggteleki Nemzeti Park.