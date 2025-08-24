Most kaptuk a hírt: Karambol az M7-esen - nagy a baj!

Nagy a torlódás. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán történt a baleset.
Összeütközött két gépkocsi az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Érdnél, a 17. kilométer közelében. A műszaki mentést végző törökbálinti hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik járművet. Az érintett sztrádaszakaszon a háromból két sávon halad a forgalom, nagy a torlódás a baleset miatt – írja a Katasztrófavédelem.
