Most kaptuk a hírt: Karambol az M7-esen - nagy a baj!

Nagy a torlódás. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán történt a baleset.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.24. 16:56
Módosítva: 2025.08.24. 16:58
Összeütközött két gépkocsi az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Érdnél, a 17. kilométer közelében. A műszaki mentést végző törökbálinti hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik járművet. Az érintett sztrádaszakaszon a háromból két sávon halad a forgalom, nagy a torlódás a baleset miatt – írja a Katasztrófavédelem.

Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán történt a baleset.

 

 

 

