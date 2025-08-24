Tűzoltókat riasztottak: ráfutásos baleset az M7-es autópályán

Négy személyautó ütközött össze az M7-es autópályán Budapest felé vezető oldalon, Siófok közelében, a 100-as kilométernél. A ráfutásos balesethez tűzoltókat riasztottak. A siófoki hivatásos tűzoltók végezték el a műszaki mentést, és a raj megszüntette a forgalmi akadályt.

Ráfutásos baleset az M7-es autópályán

Az érintett útszakaszon azonban továbbra is lassan halad a forgalom a feltorlódott járművek miatt - írja a Katasztrófavédelem.