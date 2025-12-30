Így és itt lehet idén legálisan tűzijátékozni – változtak a szabályok!
A tragédiák és a pénzbüntetések elkerülése érdekében jó néhány dologra kell ilyenkor figyelni. Mutatjuk a szilveszteri házi tűzijátékozás legfontosabb szabályait és a helyszíneket, ahol legálisan lehet durrogtatni.
Régen állati hólyagok kidurrantgatásával űzték el a gonoszt és a balszerencsét szilveszterkor, ma már inkább a csillagszóró, a fényjátékok, a rakéták és a tűzijáték a divatos. Mutatjuk, ki és milyen pirotechnikai eszközt használhat szilveszterkor legálisan, és azt is, az új szabályok szerint pontosan hol!
Mi az, ami illegális szilveszterkor?
A pirotechnikai eszközöket több kategóriába sorolják attól függően, hogy mennyire veszélyesek, kell-e a használatukhoz engedély vagy speciális végzettség. Ezek az osztályzatok a csomagoláson vannak feltüntetve, a skála 1–4-ig terjed. Ha idén mindenképp tűzijátékozni szeretnénk, akkor érdemes figyelni, milyen terméket veszünk, ugyanis a hatóságok meg is büntetik azt, akit szabálytalan eszközzel kapnak el. A legfontosabb szabály: Magyarországon tilos petárdázni, sőt még a birtoklása is szabálysértésnek minősül. A másik, amit ne vegyünk és használjunk, az a 4. osztályba sorolt pirotechnikai eszköz. További fontos szabály, hogy 14 év alatt sehol és semmilyen tűzijáték használata sem megengedett felnőtt felügyelete nélkül!
Milyen tűzijátékok vásárlása, használata legális ilyenkor?
Ha a pirotechnikai eszköz csomagolásán 1, 2 vagy 3-as osztály szerepel, bizonyos feltételek mellett használhatók szilveszterkor. Ezek a számok a következőt jelentik:
- 1. osztály: nagyon alacsony kockázattal és elhanyagolható zajszinttel jár a használata,
- 2. osztály: alacsony kockázattal és alacsony zajszinttel jár, és a szabadban való használatra szánták őket,
- 3. osztály: közepes kockázattal jár, a szabadban lévő nagy nyílt területen való használatra szánták, de zajszintje nem ártalmas az emberi egészségre.
Az sem mindegy, miből mennyit veszünk
14 év felett az 1. osztályba sorolt termékek engedély nélkül megvásárolhatók, de tárolni csak háztartásonként 1 kg nettó hatóanyag-tartalmú pirotechnikai eszköz lehet. 16 év felett engedély nélkül lehet megvásárolni és használni a 2. osztályba tartozó terméket is. A tárolásra itt is az 1 kg nettó hatóanyag-tartalom a mennyiségi határ. A 3. osztályba tartozó tűzijátékokat pedig csak nagykorú személyek vehetik meg és tárolhatják. A vásárlás kizárólag december 28. és 31. között engedélyezett!
Hol lehet idén legálisan tűzijátékot használni?
December 15-én hatályba lépett egy rendelet, ami szigorúan korlátozza a tűzijátékozást a fővárosban. Az adott terület besorolásától függ, lehet-e, és ha igen, meddig durrogtatni. Az úgynevezett nem védett területeken a II. és III. pirotechnikai osztályba tartozó eszközök kizárólag december 31-én 20:00 óra után és január 1-jén 02:00 óra előtt használhatók. A védett övezetekben december 31-én és január 1-jén teljes tilalom van – ezeken a helyeken egyáltalán nem lehet II. és III. kategóriájú pirotechnikát használni szilveszterkor. A fokozottan védett övezetekben pedig egész évben – így szilveszterkor – is tilos a II. és III. osztályú pirotechnikai eszközök használata.
