Így és itt lehet idén legálisan tűzijátékozni – változtak a szabályok!

Régen állati hólyagok kidurrantgatásával űzték el a gonoszt és a balszerencsét szilveszterkor, ma már inkább a csillagszóró, a fényjátékok, a rakéták és a tűzijáték a divatos. Mutatjuk, ki és milyen pirotechnikai eszközt használhat szilveszterkor legálisan, és azt is, az új szabályok szerint pontosan hol!

Idén kicsit más szabályok vonatkoznak az év végi tűzijátékozásra / Képünk illusztráció: pexels.com

Mi az, ami illegális szilveszterkor?

A pirotechnikai eszközöket több kategóriába sorolják attól függően, hogy mennyire veszélyesek, kell-e a használatukhoz engedély vagy speciális végzettség. Ezek az osztályzatok a csomagoláson vannak feltüntetve, a skála 1–4-ig terjed. Ha idén mindenképp tűzijátékozni szeretnénk, akkor érdemes figyelni, milyen terméket veszünk, ugyanis a hatóságok meg is büntetik azt, akit szabálytalan eszközzel kapnak el. A legfontosabb szabály: Magyarországon tilos petárdázni, sőt még a birtoklása is szabálysértésnek minősül. A másik, amit ne vegyünk és használjunk, az a 4. osztályba sorolt pirotechnikai eszköz. További fontos szabály, hogy 14 év alatt sehol és semmilyen tűzijáték használata sem megengedett felnőtt felügyelete nélkül!

Milyen tűzijátékok vásárlása, használata legális ilyenkor?

Ha a pirotechnikai eszköz csomagolásán 1, 2 vagy 3-as osztály szerepel, bizonyos feltételek mellett használhatók szilveszterkor. Ezek a számok a következőt jelentik:

1. osztály: nagyon alacsony kockázattal és elhanyagolható zajszinttel jár a használata,

2. osztály: alacsony kockázattal és alacsony zajszinttel jár, és a szabadban való használatra szánták őket,

3. osztály: közepes kockázattal jár, a szabadban lévő nagy nyílt területen való használatra szánták, de zajszintje nem ártalmas az emberi egészségre.

Az sem mindegy, miből mennyit veszünk

14 év felett az 1. osztályba sorolt termékek engedély nélkül megvásárolhatók, de tárolni csak háztartásonként 1 kg nettó hatóanyag-tartalmú pirotechnikai eszköz lehet. 16 év felett engedély nélkül lehet megvásárolni és használni a 2. osztályba tartozó terméket is. A tárolásra itt is az 1 kg nettó hatóanyag-tartalom a mennyiségi határ. A 3. osztályba tartozó tűzijátékokat pedig csak nagykorú személyek vehetik meg és tárolhatják. A vásárlás kizárólag december 28. és 31. között engedélyezett!