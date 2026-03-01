Ruszin-Szendi Romulusz a HírTV riporterének arcába csapta az ajtót - nem akart felelni egy egyszerű kérdésre.

Ruszin-Szendi Romulusz kijelentette, hogy nem zajlik háború Ukrajnában

Fotó: Ripost

Ruszin-Szendi Romulusz menekült a HírTV riportere elől

A Tisza párt katonai vezetője nem érezte szükségét egy égető, de egyszerű kérdés megválaszolására. Ruszin-Szendi Romulusz úgy véli, hogy nem kell attól félni, ami a szomszédunkban zajlik, hiszen nem is létezik háború, nem létezik konfliktus. Ruszin-Szendi Romulusz gyors léptekkel szökkent meg a Hír TV riportere elől, akire még az ajtót is rácsapta. Nem tetszését az váltotta ki, hogy a riporter arról kérdezte, miért gondolja úgy, hogy Ukrajnában nincs jelenleg háború.

Ruszin úr, jó napot kívánok - kezdi a riporter, aki mindent megtett annak érdekében, hogy lépést tudjon tartani a Tisza párt menekülő katonai szakértőjével, akitől egyetlen kérdésre várt csak feleletet - Miért gondolja úgy, hogy nincsen háború? Az orosz-ukrán konfliktust nem gondolja háborúnak? - hangzott a kérdés, s szóbeli válasz helyett csak egy ajtó becsapást kapott válaszként a végsőkig küzdő HírTV riporter.