Ruszin-Szendi Romulusz a HírTV riporterének arcába csapta az ajtót

Mindez azután történt, hogy kijelentették, nincs háború Ukrajnában. Ruszin-Szendi Romulusz nem állt meg, hogy a kérdésre válaszoljon.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.01. 18:49
Ruszin-Szendi Romulusz orosz-ukrán konfliktus orosz-ukrán háború

Ruszin-Szendi Romulusz kijelentette, hogy nem zajlik háború Ukrajnában
Fotó: Ripost

Ruszin-Szendi Romulusz menekült a HírTV riportere elől

A Tisza párt katonai vezetője nem érezte szükségét egy égető, de egyszerű kérdés megválaszolására. Ruszin-Szendi Romulusz úgy véli, hogy nem kell attól félni, ami a szomszédunkban zajlik, hiszen nem is létezik háború, nem létezik konfliktus.  Ruszin-Szendi Romulusz gyors léptekkel szökkent meg a Hír TV riportere elől, akire még az ajtót is rácsapta. Nem tetszését az váltotta ki, hogy a riporter arról kérdezte, miért gondolja úgy, hogy Ukrajnában nincs jelenleg háború. 

Ruszin úr, jó napot kívánok - kezdi a riporter, aki mindent megtett annak érdekében, hogy lépést tudjon tartani a Tisza párt menekülő katonai szakértőjével, akitől egyetlen kérdésre várt csak feleletet - Miért gondolja úgy, hogy nincsen háború? Az orosz-ukrán konfliktust nem gondolja háborúnak? - hangzott a kérdés, s szóbeli válasz helyett csak egy ajtó becsapást kapott válaszként a végsőkig küzdő HírTV riporter

 

