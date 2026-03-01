Nagy metrókvíz: te felismered egyetlen képből, ez melyik megálló?

Budapest legforgalmasabb pontjai között ott szerepelnek a metrómegállók mint a fővárosi tömegközlekedés főütőerei. Akad olyan csomópont, ahol tízezrek fordulnak meg – naponta! Mégis ritkán nézünk csak alaposan körül és vizsgáljuk meg, mi vesz körbe minket. Teszteld tudásod metrókvízünkkel, és egyúttal olvasd el a hét többi top5 legolvasottabb cikkét is a Metropolon!

A hét top5 cikkei közül a nagy metrókvíz érdekelte leginkább olvasóinkat / Fotó: Unsplash



Top5: A kertek néma gyilkosa

A februári fagyok a kertek néma gyilkosa számára kedveztek. Egy veszedelmes kórság ütötte fel a fejét a magyar kertekben: a hópenész. A gyakori mínuszok miatt durván elszaporodtak a fűszálakon. Ez a gombaféle nem játék! Sajnos az emberi szervezetre is irtó veszélyes lehet. Mutatjuk a szakértő tanácsait, mit tegyél ellene.

A gyakori mínuszok kedveznek a hópenésznek / Fotó: Shutterstock

583 éve született Mátyás király

Az élete és uralkodása éppoly érdekes, mint ahogy a róla szóló mondák és mesék. I. Mátyás királyt a történelemkönyvekben „Az igazságos”-nak is nevezik. A magyar uralkodó 583 éve, február 23-án született, és a történelmi tényeken felül rengeteg mondát, történetet is hallhatunk róla. Te mennyire ismered őt? Teszteld tudásod a Metropol kvízével!

Ez egy olyan portré Mátyás királyról, amit kevesen ismernek / Fotó: PJ Mol

Ő lehetett a bombagyáros?

Sokkolta a világot a február 22-i ukrajnai, Lembergben történt terrortámadás. A terrorcselekmény egyszerű betörésnek indult, ám végül egy rendőrnő halálával végződött. Nemrég kiderült, hogy a támadók aljas csapdát eszeltek ki a hatóságok ellen. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) mindössze 10 órával a merénylet után a lengyel határ közelében, Sztarij Szambir városában fogta el a feltételezett elkövetőt. Végre fény derült az igazságra a lembergi terrorcselekményről.

A terrortámadásban legalább 15-en haltak meg /Fotó: Mikola Tisz/MTI

Vigyázz, csalók környékezhetnek meg!

Gyomorforgató és gátlástalan, amit a csalók művelnek: egy gyászoló apából és beteg gyerekek tragédiájából húznának hasznot. László 5 árvával maradt egyedül, miután felesége a fagyhalál mellett döntött, míg Mónika éjjel-nappal a beteg kisfia mellett van és ápolja. Ezek az arcátlan csalók az ő történetükből keresnének maguknak pénzt. A legmélyebb emberi fájdalmat, a lelkünket megérintő sorsokat használják fel nyereségvágyból.