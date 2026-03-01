Találat érte az ikonikus dubaji luxusszállodát, a Fairmonth de Palmot – Videó

Február 28-án délután találat érte a dubaji Palm Jumeirah mesterséges sziget központjában álló, ötcsillagos Fairmont The Palm luxusszállodát. A helyszínről készült felvételeken sűrű fekete füst és lángok csaptak fel az épület felső szintjein, miközben a város több pontján is megszólaltak a légvédelmi szirénák.

Az eltalált dubaji szálloda a mesterséges szigeten van, nagyon közkedvelt a turisták körében

A dubaji hatóságok megerősítették: egy légicsapás során a környéken lévő épületben tűz keletkezett, és legalább négy ember megsérült. A mentő- és tűzoltóegységeket azonnal a helyszínre riasztották, a lángokat rövid időn belül sikerült lokalizálni és eloltani.

Hogy pontosan mi történt, egyelőre nem lehet tudni, a hivatalos vizsgálat jelenleg is zajlik.

A történtek nyomán nemcsak Dubajban, hanem Abu-Dzabiban is riadót fújtak:

Az ikonikus Burj Khalifa épületét elővigyázatosságból kiürítették.

A Dubaji International Airport (DXB) ideiglenesen felfüggesztette a forgalmat, több száz járatot töröltek.

Az Emirates és a flydubai járatait szintén törölték.

A hatóságok felszólították a lakosságot, hogy maradjanak zárt térben, kövessék a hivatalos tájékoztatást, és ne osszanak meg nem ellenőrzött felvételeket a közösségi médiában.

Dubajban sok magyar él és sokan kint is rekedtek a légtérzár miatt. Az Arab Emirátusokból 4144-en jelentkeztek eddig konzuli védelemre. Szijjártó Péter közölte: a térség magyar nagykövetségein folyamatos a munkavégzés, a call center emelt létszámmal működik, a térségben tartózkodó, konzuli védelemre regisztrált magyarok száma tegnap reggelről estére 1893-ról 4144-re nőtt. Elmondta: a nagykövetségeink folyamatos kapcsolatban vannak a helyi hatóságokkal.