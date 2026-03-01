Belehajtott egy szállodába a drogos turista

Hatalmas károkat okozott egy brit nyaraló egy lengyel síközpontban, mikor becsapódott egy szállodába. A drogos férfi autójával törte be a karpaczi Gołębiewski Hotel előcsarnokát.

Drogos tört be egy szálloda előcsarnokába Fotó: Scott Rodgerson/unsplash.com/Képünk illusztráció

Börtönbe is mehet a drogos sofőr

Akár öt év börtönbüntetésre is ítélhetnek egy 36 éves férfit, akinek nevét nem hozták nyilvánosságra. A férfi az incidens után úgy tett, mintha mi sem történt volna, annak ellenére, hogy fekete Mazdája több ajtót is letépett a zsanérokról, melyet a térfigyelő kamerák is rögzítettek.

A férfit, azután vették őrizetbe, hogy a rendőrök a szállodától körülbelül egy mérföldre észrevették a megrongálódott autót. Az előzetes vizsgálatok kimutatták, hogy kábítószer volt a sofőr szervezetében, mi több a kocsiban is találtak a bódító hatású szerből.

A férfi ellen vádat emeltek, közúti ellenőrzés elmulasztása, rongálás, pszichoaktív szerek birtoklása és ittas vezetés miatt. Továbbra is őrizetben van és börtönbe is kerülhet. A szállodában okozott károkért, 10 ezer 500 fontra büntették, Lengyelországban 4 évre eltiltották a vezetéstől.

A rendőrök egy fekete Mazdát észleltek egy parkolóban, amelynek karosszériája megsérült. Egy férfi ült benne

– idézi Edyta Bagrowskát, a rendőrség szóvivőjét a Metro.

A szóvivő szerint a sofőr a rendőrök láttán menekülőre fogta, de az üldözés során nekiment egy rendőrautónak. Bár megpróbált ellenállni, de elfogták és őrizetbe vették.

Nem ez az első megdöbbentő eset, amit a térfigyelő kamerák is rögzítettek. Tavaly egy varróműhelybe csapódott egy Range Rover Nyugat-Londonban, szintén hatalmas károkat okozva a helyiségben.