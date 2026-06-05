Tragédia: fejre esett a játszótéren, meghalt az 5 éves kislány

Tragikus baleset rázta meg Connecticut államot, miután egy ötéves kislány életét vesztette egy játszótéri esést követően a múlt hétvégén.

A kislány fejsérülést szenvedett a játszótéren Fotó: Forrás: Pexels

A kislány játék közben sérült meg

A hatóságok az áldozatot az 5 éves Olivia Videttoként azonosították, aki a Harwinton Consolidated School óvodába járt. A gyermek május 31-én szenvedett súlyos sérüléseket egy játszótéri baleset során, és később a kórházban belehalt sérüléseibe.

A Connecticuti Állami Rendőrség tájékoztatása szerint a mentőegységeket helyi idő szerint délután 1 óra 45 perc körül riasztották a helyszínre. A kislány fejsérülést szenvedett az esés következtében. Állapota miatt egy Life Star mentőhelikopterrel szállították a Connecticuti Gyermekgyógyászati Központba. A hatóságok kezdetben úgy vélték, hogy sérülései súlyosak, de nem életveszélyesek, azonban az orvosok minden erőfeszítése ellenére Olivia később elhunyt.

A rendőrség június 3-án kiadott közleményében megerősítette, hogy az ügy kivizsgálása továbbra is folyamatban van. Hozzátették, hogy a rendelkezésre álló információk alapján nem találtak olyan körülményt, amely bűncselekményre utalna. A tragédia mélyen megrázta Harwinton közösségét. Michael R. Criss, a város polgármestere közleményében együttérzését fejezte ki a család felé.

Nincsenek szavak, amelyekkel megfelelően kifejezhetnénk közösségünk fájdalmát

– fogalmazott. Hozzátette, hogy Olivia elvesztését nemcsak a családja, hanem barátai, osztálytársai, tanárai és mindazok mélyen gyászolják, akik ismerték őt.

A város vezetése részvétét fejezte ki a gyászoló családnak, valamint támogatásáról biztosította az iskola közösségét, az oktatási intézmények dolgozóit és tanulóit. Közleményükben arra kérték a helyieket, hogy ebben a nehéz időszakban fogjanak össze, támogassák egymást, és őrizzék emlékezetükben a fiatal lányt - írja a People.