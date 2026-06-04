Rohantak a mentők, otthon született meg egy kisbaba Veszprém vármegyében
Pillanatok alatt beindult a szülés. A mentősök segítették világra a kislányt.
Az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán elmondta, hogy a múlt héten, az éjszakai órákban kezdődtek fájásai egy 39 hetes kismamának Veszprém vármegyei otthonában. Az édesanyához siettek a mentők, de már nem tudták kórházba szállítani a kicsi érkezése előtt.
Időben érkeztek a mentősök, otthon született meg a kisbaba
Az édesanya már éppen a kórházba készült indulni párjával, amikor a szülés váratlanul felgyorsult, és elfolyt a magzatvíz. A család ezért azonnal a mentőket hívta segítségül. A mentésirányító telefonon keresztül folyamatosan instrukciókkal látta el a szülőket, miközben a helyszínre riasztotta a legközelebbi mentőegységeket.
A kislány érkezésére nem kellett sokat várni, néhány perccel később megszületett Lídia Emília, aki erőteljes sírással jelezte, hogy minden rendben van. A kiérkező mentők ellátták az újszülöttet és az édesanyát, majd mindkettőjüket stabil állapotban kórházba szállították. A mentőszolgálat a kicsinek boldog és egészséges életet kívánt, a szülőknek és a mentésben részt vevőknek szívből gratuláltak.
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