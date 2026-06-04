RETRO RÁDIÓ

Rohantak a mentők, otthon született meg egy kisbaba Veszprém vármegyében

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Pillanatok alatt beindult a szülés. A mentősök segítették világra a kislányt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.04. 14:45
mentő otthon szülés édesanya

Az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán elmondta, hogy a múlt héten, az éjszakai órákban kezdődtek fájásai egy 39 hetes kismamának Veszprém vármegyei otthonában. Az édesanyához siettek a mentők, de már nem tudták kórházba szállítani a kicsi érkezése előtt.

Időben érkeztek a mentősök, otthon született a kisbaba
A legközelebbi mentőegységeket riasztották az édesanyához – Fotó: Pexels (illusztráció!)

Időben érkeztek a mentősök, otthon született meg a kisbaba

Az édesanya már éppen a kórházba készült indulni párjával, amikor a szülés váratlanul felgyorsult, és elfolyt a magzatvíz. A család ezért azonnal a mentőket hívta segítségül. A mentésirányító telefonon keresztül folyamatosan instrukciókkal látta el a szülőket, miközben a helyszínre riasztotta a legközelebbi mentőegységeket.

A kislány érkezésére nem kellett sokat várni, néhány perccel később megszületett Lídia Emília, aki erőteljes sírással jelezte, hogy minden rendben van. A kiérkező mentők ellátták az újszülöttet és az édesanyát, majd mindkettőjüket stabil állapotban kórházba szállították. A mentőszolgálat a kicsinek boldog és egészséges életet kívánt, a szülőknek és a mentésben részt vevőknek szívből gratuláltak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu