Rendkívül ritka betegség: egy nap 12 alkalommal áll meg egy anya szíve

Egy édesanya egy nagyon ritka betegségben szenvedett, mely következtében a szíve minden nyeléskor leállt. A nő attól rettegett, hogy bármelyik étkezése vagy ivása az utolsó lehet.

A szívmegállásos betegség rendkívül ritka Fotó: Pexels.com/Niklas Jeromin

A betegség miatt a nő nem lehet egyedül

Sarah Hall szíve egyetlen nap alatt többször is megállhatott, az evés és ivás pedig gyakran szédülést és eszméletvesztést váltott ki nála. A kétgyermekes anyuka annyira félt attól, hogy nyilvános helyen elájul, hogy amiatt alig hagyta el a házát. Az angol nő a betegsége miatt elvesztette a munkáját és vezetni sem tudott, ami megkeserítette az életét.

Az orvosok végül kardiovaszkuláris nyelési ájulást diagnosztizáltak az 50 éves nőnél. Ez az állapot annyira ritka, hogy világszerte kevesebb mint 150 esetet jelentettek. Sarah először 39 éves korában kezdett ájulásos epizódoktól és hányástól szenvedni. Évekkel később evés közben szédülést kezdett tapasztalni, mielőtt a tünetek fokozatosan rosszabbodtak.

Családi étkezések alatt a férjemnek mellém kellett ülnie, nehogy elveszítsem az eszméletemet, a gyerekeim pedig azon tűnődtek, hogy vajon kibírom-e a végét eszméletvesztés nélkül. Aminek normális családi időtöltésnek kellett volna lennie, az stresszessé és ijesztővé vált.

Az anya 48 éves korára rendszeresen elvesztette az eszméletét. Szakorvoshoz utalták és szívmonitorral látták el. Akkor fedezték fel, hogy Sarah szíve 24 óra alatt 12 alkalommal állt meg. Az orvosok megállapították, hogy a nyelés túlzott reakciót vált ki a vagus idegben, ami a szív drámai lelassulását vagy akár átmeneti leállását okozza.

Sarah esetében a szívverés akár egy percre is leállhatott. Amikor a hagyományos kezelések kudarcot vallottak, felajánlottak neki egy innovatív megoldást. A Brit Szívalapítvány és az NIHR Imperial Biomedical Research Centre által támogatott kezelés a veszélyes szívlelassulási reakció kiváltásáért felelős idegeket célozza meg. Az orvosok katétereket helyeznek be az ágyékon keresztül a szívbe, ahol részletes térképet készítenek az idegtevékenységről, mielőtt hővel elpusztítanák a problémás idegsejteket. A 2024-es beavatkozás óta Sarah egyetlen alkalommal sem tapasztalt eszméletvesztést és visszakapta az életét – írja a Mirror.