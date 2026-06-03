21 félrediagnosztizálás után kiderült: halálos beteg az anyuka

Egy brit anya 21 alkalommal járt a háziorvosánál, de folyamatosan azt mondták neki, hogy húgyúti fertőzése van. Most hónapokat adtak neki, miután méhnyakrákot diagnosztizáltak nála. A halálos beteg nő az orvosait hibáztatja.

A halálos betegség átterjedt az anya tüdejére és gyomrára is (Fotó: Pixabay – Képünk illusztráció)

Az orvosok nem vették észre a halálos betegséget

Jules Trigg, aki mentősként dolgozott, 18 hónap alatt 21 alkalommal kereste fel a háziorvosát súlyosbodó hányinger, rosszullét, vérzés és kismedencei fájdalom miatt. Ám hosszú hónapokon át mindig ugyanazt a választ kapta: fertőzése van. Míg végül 2025 júniusában negyedik stádiumú méhnyakrákot diagnosztizáltak nála.

A sokkoló felfedezést követően a 41 éves nő több kemoterápiás, sugárterápiás és brachyterápiás kezelésen esett át. Az édesanya azonban neutropéniás szepszist kapott, egy életveszélyes fertőzést, ami miatt egy hétre kórházba került. Majd a hónapokon át tartó intenzív kezelés után az édesanyával közölték: a rák, amely átterjedt a nyirokcsomóira, elkezdett reagálni a kezelésre. Az angol anya idén januárra majdnem teljesen remisszióba került.

Ám az öröm nem tartott sokáig. A legutóbbi ultrahangvizsgálaton ugyanis sokkoló csapás érte a nőt. A rák nemcsak kiújult, de áttét is keletkezett a tüdejébe és a hasa nyálkahártyájába. Julesnak azt mondták, hogy a rákja már nem gyógyítható, bár az orvosok mindent megtesznek az élete meghosszabbításáért.

Már nem a gyógymódért küzdök. Az időért küzdök. Ezúttal teljesen más a helyzet, a dolgok meglehetősen kiszámíthatatlannak tűnnek.

– fogalmazott Jules, aki hamarosan megkezdi a három kezelési ciklus közül az elsőt. Ezt követően derül csak ki, hogy reagál a rák a kezelésre. Az anya arra számít, hogy a következő két évben több kezelési cikluson kell átesnie, feltéve, hogy azok továbbra is működnek majd.

A nő most abban reménykedik, hogy másokat is figyelmeztethet a méhnyakrák általa tapasztalt tüneteire, úgymint a szokatlan vérzés, a fájdalom és kellemetlen érzés szex közben, a hüvelyi váladék, a fájdalom a derékban, a csípőcsontok között vagy az alsó hasban – írja a The Sun.