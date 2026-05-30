Azt mondták, vegyen be egy paracetamolt a megfázásra - 2 nap múlva ébredt fel a kómából a nő

Az 50 éves Nicky Hillier családja megrendülten figyelte, ahogy a nő állapota drámai gyorsasággal romlani kezdett egy olyan betegség után, amely kezdetben egyszerű megfázásnak hittek. A wiltshire-i Swindonban élő nő napok óta lázas volt, ezért felhívta az NHS 111-es számát, miután nem sikerült időpontot kapnia a háziorvosához, 2026 márciusában.

Eleinte megfázásnak hitte tüneteit a nő, majd egész élete megváltozott. Fotó: GoFundMe

Megfázásnak indult, sokkoló diagnózis lett belőle

Nicky először azt hitte, csak megfázott, ezért lemondta péntek esti programját, nehogy megfertőzzön másokat. Néhány nappal később azonban egyre rosszabbul lett, és már arra gyanakodott, hogy Covid-fertőzése van. Öt napnyi láz után már az ágyból sem tudott felkelni.

Amanda szerint testvére arról számolt be telefonon a diszpécsernek, hogy öt napja lázas, erősen izzad, folyamatosan át kell öltöznie, súlyos fejfájása van, hány, köhög, és képtelen kikelni az ágyból. Majd azt a tanácsot kapta, hogy szedjen paracetamolt a tünetek enyhítésére.

Másnap reggel azonban a szomszédja észrevette, hogy a függönyök még mindig be vannak húzva, ami szokatlan volt. Közben Nicky főnöke is aggódni kezdett, mert nem jelentkezett, ezért felvette a kapcsolatot a nő volt férjével. A férfi végül bejutott a házba, ahol Nickyt a padlón találta meg, eszméletlen állapotban, alig lélegezve.

A kórházban kiderült, hogy szervezetét a Streptococcus pneumoniae baktérium támadta meg, amely a gerincvelőből az agyba jutva agyhártyagyulladást okozott.

Az agyhártyagyulladás az agyat és a gerincvelőt körülvevő védőhártyák fertőzése, amely kezelés nélkül életveszélyes lehet, és akár maradandó idegrendszeri károsodást is okozhat.

Bár Nicky két nap után felébredt a kómából, súlyos következményekkel kell együtt élnie. Megsüketült, kialakult nála a Bell-féle bénulás, amely az arc egyik oldalának gyengeségét vagy bénulását okozza, és jelenleg csak járókerettel tud közlekedni. Szinte otthon éli le a mindennapjait, vagyis a nővére elmondása szerint inkább túléli őket.

A család és a barátok adománygyűjtést indítottak Nicky rehabilitációjának támogatására - írja a The Sun.