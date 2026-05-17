Hibáztak az orvosok: meghalt a 21 éves fiatal férfi

Gillian Everett édesanyja „szörnyű bugyborékoló hangot” hallott fia hálószobájából, mielőtt holtan találta volna őt – miután az orvosok nem vették komolyan a fiú „villámcsapás-szerű” fejfájását.

A 21 éves Cian Everett 2025. január 14-én kora hajnalban halt meg, miután egy sürgősségi ellátó központba (UTC) került. Cian egy órával korábban hívta a 111-et, és arról számolt be, hogy folyamatos fejfájása van, mintha „téglával ütötték volna meg”, emellett hányás, homályos látás és letargia is kísérte a tüneteket.

A kórházban a 21 éves fiút vizsgáló ápoló és orvos azonban nem olvasta el a hívásról készült jegyzeteket, és – mivel nem fogták fel Cian állapotának súlyosságát – nem utalták be a sürgősségi osztályra. Ehelyett azt tanácsolták Ciannek, hogy használjon sóoldatos orrspray-t, és otthon inhaláljon – derült ki a héten tartott vizsgálat során.

A Readingi Egyetem hallgatója azonban valójában a sinusitisztól szenvedett, ami miatt 12 órával az UTC-ben tett látogatása után meghalt. A boncolás során kiderült, hogy 6x4 cm-es tályog volt az agyának jobb halántékterületén. Emellett akut agyhártyagyulladás miatt agyduzzanata is volt.

A kétnapos vizsgálatot felügyelő halottkém elmondta, hogy „aggodalmát fejezi ki” a lehetséges „elvesztett lehetőségek miatt, amelyek megmenthették volna Cian életét”. A winchesteri halottkém bíróságon tartott vizsgálat lezárásakor Sarah Whitby kijelentette, hogy „halálesetek megelőzésére” vonatkozó jelentést fog küldeni a PHL Groupnak, amely cég felelős a hampshire-i Lymington New Forest Kórházban működő UTC-ért, ahol Cian-t kezelték.

Gillian meghatottan mesélte el a halottvizsgálati tárgyaláson, hogy fia halálának éjszakáján elmondta Ciannek, hogy szereti, majd egy tálat hagyott mellette arra az esetre, ha éjszaka továbbra is hányna. Az anya elmondta, hogy fia „mindig nagyon egészséges volt, és nem hiszi, hogy tudatában volt annak, mennyire beteg”.

Cian 2024 decembere óta volt beteg, és „kínzó fejfájástól” szenvedett. Az anya elmondta: „Nagyon letargikus volt, és nagyon aggódtam érte, mert ez egyáltalán nem jellemző rá.”