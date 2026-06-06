RETRO RÁDIÓ

Neked menne hibátlanul? Nyaralós helyesírási kvíz haladóknak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

A nyaralás szavai könnyűnek tűnnek, pedig az egybeírás és különírás sokakat megtréfál. Töltsd ki a helyesírási kvízt és kiderül, mennyire vagy jó helyesíró!

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.06. 14:30
helyesírás kvíz nyaralás nyár

"Nyár van és semmi baj! Olvadok, mint a vaj. Kend be a hátam és szeress bátran, hisz a szerelem is napolaj!" Ki emlékszik még az U.F.O együttes slágerére a 90-es évekből? Igen, ez a Napolaj. De vajon a napolaj szót hogyan írjuk helyesen? Egybe vagy külön? Ebben is segíthet a helyesírási kvíz! 

Helyesírási kvíz: folyóban ugráló fiatal.
"Csak egy szál bikinit hoztam el az útra" helyes így? Hogy megtudd, csak töltsd ki a helyesírási kvízt! 
Fotó: KRCS  Mediaworks

Bár a nyaralás szókincse elsőre könnyű terepnek tűnik: strand, naptej, repülőjegy, szállás, városnézés – mindennapi szavak, mégis sok helyesírási csapdát rejtenek. A magyar helyesírás egyik legmakacsabb területe ugyanis a különírás és az egybeírás.

Nem mindegy, hogy úti cél vagy úticél, városnéző busz vagy városnézőbusz, repülőjegy-foglalás vagy repülőjegy foglalás kerül a mondatba. A szabályok nem érzésre működnek, bár néha úgy tűnik, mintha a nyelv direkt próbára tenné az embert, mielőtt csobban.

KRD_20260525_Hajduszoboszloi_strand_HAON__ (4)
Csak te meg én és a nyár, egy jó buli készül
Fotó: MW archív

A kvíz alapja az érvényben lévő akadémiai helyesírási szabályzat, amely külön fejezetben tárgyalja az egybeírás és különírás kérdéseit, ezért a feladatok nemcsak játékosak, hanem valódi nyelvi önellenőrzésre is alkalmasak. 

Aki ezekre jól válaszol, nemcsak a nyelvtani szabályokkal van tisztában, hanem a mindennapi helyesírásban is biztosabban mozog. Mire kitöltöd a kvízt, kiderül, kell-e a fürdőruha mellé egy helyesírási szabályzatot is csomagolni. És a napolaj helyesírása sem okozhat majd gondot!

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Melyik a helyes alak?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Hogyan írjuk helyesen?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Melyik a helyes írásmód?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Hogyan helyes?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Melyik alak szabályos?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Hogyan helyes?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Melyik írásmód jó?
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. Melyik mondat helyes?
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. Hogyan írjuk helyesen?
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. Melyik írásmód szabályos?

 

 

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