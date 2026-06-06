Neked menne hibátlanul? Nyaralós helyesírási kvíz haladóknak
A nyaralás szavai könnyűnek tűnnek, pedig az egybeírás és különírás sokakat megtréfál. Töltsd ki a helyesírási kvízt és kiderül, mennyire vagy jó helyesíró!
"Nyár van és semmi baj! Olvadok, mint a vaj. Kend be a hátam és szeress bátran, hisz a szerelem is napolaj!" Ki emlékszik még az U.F.O együttes slágerére a 90-es évekből? Igen, ez a Napolaj. De vajon a napolaj szót hogyan írjuk helyesen? Egybe vagy külön? Ebben is segíthet a helyesírási kvíz!
Bár a nyaralás szókincse elsőre könnyű terepnek tűnik: strand, naptej, repülőjegy, szállás, városnézés – mindennapi szavak, mégis sok helyesírási csapdát rejtenek. A magyar helyesírás egyik legmakacsabb területe ugyanis a különírás és az egybeírás.
Nem mindegy, hogy úti cél vagy úticél, városnéző busz vagy városnézőbusz, repülőjegy-foglalás vagy repülőjegy foglalás kerül a mondatba. A szabályok nem érzésre működnek, bár néha úgy tűnik, mintha a nyelv direkt próbára tenné az embert, mielőtt csobban.
A kvíz alapja az érvényben lévő akadémiai helyesírási szabályzat, amely külön fejezetben tárgyalja az egybeírás és különírás kérdéseit, ezért a feladatok nemcsak játékosak, hanem valódi nyelvi önellenőrzésre is alkalmasak.
Aki ezekre jól válaszol, nemcsak a nyelvtani szabályokkal van tisztában, hanem a mindennapi helyesírásban is biztosabban mozog. Mire kitöltöd a kvízt, kiderül, kell-e a fürdőruha mellé egy helyesírási szabályzatot is csomagolni. És a napolaj helyesírása sem okozhat majd gondot!
1. Melyik a helyes alak?
2. Hogyan írjuk helyesen?
3. Melyik a helyes írásmód?
4. Hogyan helyes?
5. Melyik alak szabályos?
6. Hogyan helyes?
7. Melyik írásmód jó?
8. Melyik mondat helyes?
9. Hogyan írjuk helyesen?
10. Melyik írásmód szabályos?
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