Neked menne hibátlanul? Nyaralós helyesírási kvíz haladóknak

"Nyár van és semmi baj! Olvadok, mint a vaj. Kend be a hátam és szeress bátran, hisz a szerelem is napolaj!" Ki emlékszik még az U.F.O együttes slágerére a 90-es évekből? Igen, ez a Napolaj. De vajon a napolaj szót hogyan írjuk helyesen? Egybe vagy külön? Ebben is segíthet a helyesírási kvíz!

"Csak egy szál bikinit hoztam el az útra" helyes így? Hogy megtudd, csak töltsd ki a helyesírási kvízt!

Fotó: KRCS Mediaworks

Bár a nyaralás szókincse elsőre könnyű terepnek tűnik: strand, naptej, repülőjegy, szállás, városnézés – mindennapi szavak, mégis sok helyesírási csapdát rejtenek. A magyar helyesírás egyik legmakacsabb területe ugyanis a különírás és az egybeírás.

Nem mindegy, hogy úti cél vagy úticél, városnéző busz vagy városnézőbusz, repülőjegy-foglalás vagy repülőjegy foglalás kerül a mondatba. A szabályok nem érzésre működnek, bár néha úgy tűnik, mintha a nyelv direkt próbára tenné az embert, mielőtt csobban.

Csak te meg én és a nyár, egy jó buli készül

Fotó: MW archív

A kvíz alapja az érvényben lévő akadémiai helyesírási szabályzat, amely külön fejezetben tárgyalja az egybeírás és különírás kérdéseit, ezért a feladatok nemcsak játékosak, hanem valódi nyelvi önellenőrzésre is alkalmasak.

Aki ezekre jól válaszol, nemcsak a nyelvtani szabályokkal van tisztában, hanem a mindennapi helyesírásban is biztosabban mozog. Mire kitöltöd a kvízt, kiderül, kell-e a fürdőruha mellé egy helyesírási szabályzatot is csomagolni. És a napolaj helyesírása sem okozhat majd gondot!