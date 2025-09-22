RETRO RÁDIÓ

Kőkemény helyesírási kvíz - ezeket a szavakat szinte mindenki rosszul írja

Habár a helyesírás nagyon fontos, sokan még felnőttként is gyakran helytelenül írnak le egyes szavakat. Vajon te is beleesel ebbe a hibába?

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.22. 11:00
helyesírás helyesírási kvíz helyesírási hiba kvíz

Talán nem is kell részletezni, miért olyan fontos a helyesírás, és az, hogy a szabályoknak megfelelően kommunikáljunk írásban is. Ennek ellenére sokan mégis rendre hibákat vétenek, és akadnak olyan szavak, amelyek bizony még felnőttként is feladhatják nekünk a leckét. Az alábbi kvízzel most tesztelheted, vajon te is belecsúszol-e a leggyakoribb hibákba.

kérdőjel, kvíz, teszt
Kőkemény kvíz, a leggyakoribb helyesírási hibákkal / Fotó: Laurin Steffens /  unsplash.com – Képünk illusztráció

Helyesírási kvíz, amely sokaknak okozhat fejtörést

A legtöbbek számára talán azt a legnehezebb eldönteni, j vagy ly szerepel-e az adott szóban, de a földrajzi nevek helyesírása is sok gondot okozhat. Az alábbiakban egy olyan kvízt hoztunk el nektek, amelyben ki kell választani a helyesen leírt szavakat.

Készen állsz? Gyerünk, tedd próbára magadat!

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Melyik a helyes?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Melyik a helyes?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Melyik a helyes?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Melyik a helyes?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Melyik a helyes?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Melyik a helyes?

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu