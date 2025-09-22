Kőkemény helyesírási kvíz - ezeket a szavakat szinte mindenki rosszul írja

Talán nem is kell részletezni, miért olyan fontos a helyesírás, és az, hogy a szabályoknak megfelelően kommunikáljunk írásban is. Ennek ellenére sokan mégis rendre hibákat vétenek, és akadnak olyan szavak, amelyek bizony még felnőttként is feladhatják nekünk a leckét. Az alábbi kvízzel most tesztelheted, vajon te is belecsúszol-e a leggyakoribb hibákba.

Kőkemény kvíz, a leggyakoribb helyesírási hibákkal / Fotó: Laurin Steffens / unsplash.com – Képünk illusztráció

Helyesírási kvíz, amely sokaknak okozhat fejtörést

A legtöbbek számára talán azt a legnehezebb eldönteni, j vagy ly szerepel-e az adott szóban, de a földrajzi nevek helyesírása is sok gondot okozhat. Az alábbiakban egy olyan kvízt hoztunk el nektek, amelyben ki kell választani a helyesen leírt szavakat.

Készen állsz? Gyerünk, tedd próbára magadat!