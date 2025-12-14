Sokkoló számok BP Indexéből, kiderült, hogy mennyire elégedettek a budapestiek a város működésével

A BP Index-ből kiderült, hogy a budapestiek többsége elégedetlen a város működésével. Sőt, sokan úgy érzik, hogy az utóbbi időben több területen romlott a helyzet. A budapestiek elégedetlenek a lakhatással, a közbiztonsággal, az egészségüggyel, a közterületek minőségével, a városvezetéssel és a közlekedési infrastruktúrával is. Csak a kultúrával elégedettek a fővárosiak.

A BP Index eredménye

Megtudtuk: a BP Index a budapestiek életminőségét méri – kerületről kerületre, témá­ról témára. A kutatás célja, hogy évente átfogó képet adjon a főváros állapotáról: hogyan működik a város, hol javult, és hol romlott az elmúlt három évben.

A mintanagyság városi szinten szinte példátlan: kerületenként minimum 300 válaszadóval dolgoztak, a budapesti összszám így 1,1 pontos hibahatárral rendkívül megbízható eredménynek számít.

Losonczi Gergely bemutatta az eredményeket Fotó: BP Műhely

Losonci Gergely stratégiai igazgató a bemutatón nem kertelt:

A budapestiek kiállították a bizonyítványt a városvezetésnek – és ez jóindulattal is csak egy hármas.

A globális elégedettségi mutató –17 pont, vagyis jóval többen elégedetlenek Budapest működésével, mint elégedettek. A leggyengébb területek:

lakhatás

közterületek állapota

közbiztonság

közlekedési infrastruktúra

Egyetlen terület semlegesre hozta ki magát: a kultúra – itt fej-fej mellett vannak a pozitív és negatív vélemények.

A változásérzet még borúsabb: a budapestiek többsége úgy érzi, szinte minden területen romlott a helyzet az elmúlt három évben. A IX. kerület különösen kilóg a negatív tartományban, míg néhány dél-pesti kerület kifejezetten rosszul szerepel. A demográfiai bontások szerint a legelégedetlenebbek a 60+ korosztály, míg meglepő módon az internetről tájékozódók a legelégedettebbek. Autósnak lenni Budapesten kifejezetten rossz hangulatú állapot: ők érzik a legnagyobb romlást.

Kiderült: a BP Index egy brutálisan őszinte tükör, amelyben a főváros és vezetői sem kerülhetik el a szembenézést. Az index bemutatása után panelbeszélgetésben vesézték ki a témákat. A panelbeszélgetésen részt vett dr. Kőrösi Koppány, a BP Műhely alapítója, kutatási és elemzési igazgató, Almássy Kornél, a BP Műhely kutatási és elemzési vezetője, Wintermantel Zsolt, a BP Műhely vezető szakértője, dr. Heil Kristóf Mihály, a BP Műhely operatív igazgatója.