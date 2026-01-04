Napvilágra kerültek Baba Vanga félelmetes jóslatai 2026-ra
Sok mindent előre látott a vak bolgár misztikus. Baba Vanga 2026-ra szóló jóslatai egészen félelmetesek.
Baba Vanga jósnőtől ismét akadt újabb borús előrejelzése az előttünk álló évre. Tavaly a vak bolgár misztikus (aki 1996-ban hunyt el) olyan jóslatai az európai konfliktusokról, a szintetikusan növesztett emberi szervekről, földrengésekről, valamint egy állítólagos új energiaforrás felfedezéséről szóltak. Nostradamusnak is meglehetősen kedvezőtlen előrejelzése volt 2025-re: többek között a pestis visszatérését és még egy hatalmas aszteroida Földnek csapódását is megjósolta a tavalyi évre — szerencsére egyik sem következett be.
Mindezt szem előtt tartva fontos ezeket a „jóslatokat” egy csipetnyi fenntartással kezelni. Ugyanakkor nem lehet tagadni, hogy érdekes látni, miként értelmezik Vanga előrejelzéseit az elkövetkező évekre vonatkozóan. Mit mondott tehát arról, mire számítsunk 2026-ban? Itt a néhai misztikus következő 12 hónapra vonatkozó jóslatait!
Ezek Baba Vanga 2026-os jóslatai
Egy év még több konfliktussal
Valószínűleg azt gondoltad, hogy a világban már nem lehet több konfliktus, de Vanga látszólag még nagyobb felfordulást jósolt az országok között világszerte.
A Sky History szerint Vanga 2025-ös jóslatai a Kelet kontra Nyugat témára összpontosítottak, ám idén azt mondta, hogy „általánosságban véve szélesebb körű konfliktuseszkaláció” várható világszerte. A világ vége azonban még nem most jön el — szerinte az csak 5079-ben következik be.
Fordulópont az MI-ben
Az MI hatalomátvételétől való félelem nem új, de egyes értelmezők szerint Vanga 2026-ra vonatkozó jóslata az MI dominanciáját hozza majd kulcsfontosságú ágazatokban.
Ezek a megjegyzések egybeesnek azzal az egyre növekvő aggodalommal, hogy az MI végül több száz munkahelyet vehet át. A Microsoft szerint ezek közé tartozhatnak például az ápolási asszisztensek, a képzett fizikai munkások és a balzsamozók.
Energia bányászata a Vénuszról
Bár ez az előrejelzés technikailag csak 2028-ban lépne életbe — a Sky History szerint — ez akkora teljesítmény lenne, hogy vitathatatlanul az energia Vénuszról történő kinyerésén már most el kellene kezdeni dolgozni.
Szintetikus szervek
Egy másik terület, ahol mielőbb el kell kezdeni az előrelépést, a szintetikus szervek létrehozása. Vanga már tavaly beszélt a mesterségesen növesztett szervekről, ám ezek szerinte csak 2046-ra válnak „tömeggyártottá”. A Massachusetts General Hospital 2024/2025-ben indított egy programot, amelynek során sikeresen ültettek át genetikailag módosított állati szerveket emberekbe. Például 2025 februárjában a kórház bejelentette, hogy elvégezte egy genetikailag módosított sertésvese második átültetését egy élő befogadóba (xenotranszplantáció). Eközben 2024-ben a UC San Francisco és a Cedars-Sinai kutatói egy új módszert fejlesztettek ki arra, hogy az őssejteket meghatározott szervek kialakítására ösztönözzék.
Ki tudja, milyen további mérföldköveket érünk el 2026 folyamán…
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre