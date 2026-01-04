Napvilágra kerültek Baba Vanga félelmetes jóslatai 2026-ra

Baba Vanga jósnőtől ismét akadt újabb borús előrejelzése az előttünk álló évre. Tavaly a vak bolgár misztikus (aki 1996-ban hunyt el) olyan jóslatai az európai konfliktusokról, a szintetikusan növesztett emberi szervekről, földrengésekről, valamint egy állítólagos új energiaforrás felfedezéséről szóltak. Nostradamusnak is meglehetősen kedvezőtlen előrejelzése volt 2025-re: többek között a pestis visszatérését és még egy hatalmas aszteroida Földnek csapódását is megjósolta a tavalyi évre — szerencsére egyik sem következett be.

Baba Vanga, a vak bolgár misztikus / Fotó: Fotó: Youtube

Mindezt szem előtt tartva fontos ezeket a „jóslatokat” egy csipetnyi fenntartással kezelni. Ugyanakkor nem lehet tagadni, hogy érdekes látni, miként értelmezik Vanga előrejelzéseit az elkövetkező évekre vonatkozóan. Mit mondott tehát arról, mire számítsunk 2026-ban? Itt a néhai misztikus következő 12 hónapra vonatkozó jóslatait!

Ezek Baba Vanga 2026-os jóslatai

Egy év még több konfliktussal

Valószínűleg azt gondoltad, hogy a világban már nem lehet több konfliktus, de Vanga látszólag még nagyobb felfordulást jósolt az országok között világszerte.

A Sky History szerint Vanga 2025-ös jóslatai a Kelet kontra Nyugat témára összpontosítottak, ám idén azt mondta, hogy „általánosságban véve szélesebb körű konfliktuseszkaláció” várható világszerte. A világ vége azonban még nem most jön el — szerinte az csak 5079-ben következik be.

Fordulópont az MI-ben

Az MI hatalomátvételétől való félelem nem új, de egyes értelmezők szerint Vanga 2026-ra vonatkozó jóslata az MI dominanciáját hozza majd kulcsfontosságú ágazatokban.

Ezek a megjegyzések egybeesnek azzal az egyre növekvő aggodalommal, hogy az MI végül több száz munkahelyet vehet át. A Microsoft szerint ezek közé tartozhatnak például az ápolási asszisztensek, a képzett fizikai munkások és a balzsamozók.

Energia bányászata a Vénuszról

Bár ez az előrejelzés technikailag csak 2028-ban lépne életbe — a Sky History szerint — ez akkora teljesítmény lenne, hogy vitathatatlanul az energia Vénuszról történő kinyerésén már most el kellene kezdeni dolgozni.