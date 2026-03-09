Csepeli otthonuk előtt támadták meg a családot - a csecsemőt sem kímélték

Bár az óvatosság sosem árt, azt az ember a legkevésbé sem gondolná, hogy a támadás nem máshol, mint a biztonságot jelentő otthona közelében, hovatovább saját portája előtt éri. Azonban Évával és családjával pontosan ez történt vasárnap (március 8.): az asszonyt és családját ugyanis saját csepeli otthonuk ajtajában zaklatta és támadta meg négy részeg, beállt hajléktalan, akik még a házaspár egyéves gyermekét sem kímélték. Végül a helyzet odáig fajult, hogy a zsaruknak kellett rendet tenniük.

A z öttagú csepeli családot, a saját otthonuk előtt támadta meg négy beállt hajléktalan. A bandatagok még a karon ülő, egy éves babát sem kímélték. Végül a rendőröknek kellett rendet tenniük Fotó: Pexels (illusztráció)

Saját otthonuk előtt zaklatták a beállt hajléktalanok a csepeli családot

A döbbent és felháborodott családanya, egy csepeli csoportban számolt be a sokkoló eseményekről. Mint mondta, férjével, 7 éves kisfiával, 4 éves lányával és a mindössze 1 éves karon ülő csecsemővel mit sem sejtve, nyugodtan mentek haza, amikor a lépcsőházuk ajtaja előtt a négy részeg, beállt hajléktalanba botlottak:

Amikor hazaérkeztünk az otthonunkhoz, a lépcsőházunk ajtaja előtt négy, erősen ittas és feltehetően bódult állapotban lévő hajléktalan tartózkodott

- írta Éva, aki ekkor karjaiban tartotta kisbabáját. Ők csupán be akartak menni a házba, azonban a négy agresszív részeg nem engedte be őket, sőt még beléjük is kötöttek. A helyzet hamarosan durván elfajult:

Az érintettek nem akartak beengedni minket a lépcsőházba. Kötekedni kezdtek velünk, köpködtek és egy hajléktalan nő kifejezetten agresszíven, fenyegetően lépett fel velem szemben. A helyzet odáig fajult, hogy az egyéves gyermekemet is leköpdöste, folyamatosan sértegetett és rágalmazott minket

- sorolta. A család nagyon megijedt, mivel a banda folyamatosan ordibált és fenyegetőzött. Nem volt más választásuk, a család rendőrt hívott:

A családommal együtt komoly félelemben álltunk ott, a saját házunk bejárata előtt. Végül rendőrt hívtam. A rendőrök kiérkeztek a helyszínre, igazoltatták az érintetteket és intézkedtek az ügyben

- szögezte le az édesanya. Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste a rendőrséget, válaszuk esetén cikkünket frissítjük.