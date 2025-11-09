Döbbenetes: részeg férfi gyújtotta fel a kocsikat a Centenáriumi lakótelepen

Mint arról a Metropol is beszámolt, hatalmas lángok csaptak fel pénteken (november 7.) a XVI. kerületi Futórózsa utca egyik parkolójában, a Centenáriumi lakótelep területén. A helyiek először az ijesztő fénycsóvákra, majd a közel két emelet magasságig érő lángokra, végül a vastag füstfelhőre figyeltek fel, végül pedig meglátták, hogy már három autó is lángokban áll. Kiderült, hogy az egész tűzvész mögött egyetlen részeg férfi állt.

A tüzet egy részeg férfi okozta. Három parkoló autó is kiégett miatta Fotó: Youtube

Részeg férfi okozta az autós tűzvészt

A kocsik szinte azonnal lángba borultak, végül pedig három, egymás mellett parkoló jármű is égett. Olyannyira, hogy egy közelben élő nyugdíjas elmondta: attól tartottak, hogy a lángok átterjednek a többi autóra, vagy éppen a közeli épületek egyikére:

Nagyon égtek az autók, a tűz meg akkora volt, hogy magasabbra csapott, mint az első emelet. Bár én nem abban a tömbben élek, de még én is aggódtam, hogy mi lesz, ha ez a tűz átterjed valamelyik épületre, vagy még több autókra?

– tette fel a kérdést az asszony.

Bár a tűzoltók gyorsan kiértek, majd körbehatárolták, végül eloltották a lángokat, a kocsikat már nem lehetett megmenteni: mind a három autó totálkárosra égett. Az oltás alatt a füst szinte ellepte a környéket:

- Amikor elkezdték oltani, akkor olyan füst volt, hogy még mi is éreztük, akik messzebb lakunk. Nagyon sajnáljuk a tulajdonosokat – mesélte az eset után egy fiatal, környékbeli férfi, akinek szintén a közelben parkolt az autója. Azonban azt, hogy pontosan mi okozta a lángokat, senki nem tudta. Ellenben sokan attól tartottak, hogy korántsem véletlen esetről volt szó:

- Nem vagyok sem rendőr, sem tűzoltó, de nagyon furcsa volt ez az este közepén. Mind a három kocsi egyszerre égett. Nem szeretnénk, ha kiderülne, hogy ezt az egészet készakarva okozta valaki – vélekedett akkor lapunknak egy nyugdíjas.

Az oltás után olyan vastag füstfelhő csapott a magasba, hogy azt messziről is látni lehetett Fotó: Youtube

Sajnos, most beigazolódott a gyanújuk: a rendőrség a Metropolnak megerősítette, hogy valóban szándékos gyújtogatás történt:

November 7-én 20 óra 35 perc körül a XVI. kerületben egy férfi felgyújtott egy autót, mely teljesen leégett. A lángok átterjedtek másik három autóra is, ezek megrongálódtak

– mondta el lapunknak a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A zsaruk azonnal a rejtélyes gyújtogató nyomába eredtek, akiket pár órán belül el is kaptak a kerületben: