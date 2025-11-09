"Az emeletig értek a lángok" – Brutális tűz a Centenáriumi lakótelepen, aggódnak a helyiek – videóval

Szinte nappali világosságnak tűnt, úgy égett – számoltak be többen is szombaton reggel a XVI. kerületi Centenáriumi lakótelepen élők közül. A Futórózsa utcában pénteken (november 7.) csaptak fel a lángok, többen már csak az ijesztő tűzre és a fénycsóvára, majd az azt követő vastag füstfelhőre figyeltek fel. Amikor kinéztek, akkor látták meg a borzalmas valóságot: a társasházak előtti parkolóban három autó már lángokban állt, szinte mindegyik teljes terjedelmében égett.

A tűzben három parkoló autó égett meg. Egyelőre nem tudni, hogyan keletkeztek a lángok Fotó: Youtube

Három parkoló kocsit emésztett el a tűz

A helyiek döbbenten nézték a vadul tomboló tüzet. Egy közelben lakó nyugdíjas elmondta: a lángok olyan magasra csaptak, hogy attól féltek, hogy a tűz eléri a közeli épületek egyikét is:

Nagyon égtek az autók, a tűz meg akkora volt, hogy magasabbra csapott, mint az első emelet. Bár én nem abban a tömbben élek, de még én is aggódtam, hogy mi lesz, ha ez a tűz átterjed valamelyik épületre, vagy még több autókra?

– tette fel a kérdés az asszony. A tomboló tűz látványára többen is kinéztek az ablakokon, sokan kirohantak az utcára is. Akkor már szinte egybefüggően égett a három parkoló autó. A helyiek közül többen is azonnal a tűzoltókat riasztották. Ők előbb körülhatárolták, majd eloltották a lángokat:

Három személykocsi fogott tüzet Budapesten, a tizenhatodik kerületi Futórózsa utcában. Egy jármű teljes terjedelmében, kettő pedig részben égett. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral előbb körülhatárolták, majd eloltották a lángokat

– közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Az oltás után vastag füstfelhő tört a magasba Fotó: Youtube

Amikor elkezdték oltani, akkor olyan füst volt, hogy még mi is éreztük, akik messzebb lakunk. Nagyon sajnáljuk a tulajdonosokat

– mesélte egy fiatal férfi, akinek az autója pont a közelben parkolt a tűz idején. Azt azonban egyelőre senki nem tudja, hogy pontosan mi okozta a lángokat, ahogyan azt sem, hogy a három kocsi egyszerre gyulladt ki, avagy egyik autóról a másikra terjedt át a tűz. Többen azonban úgy tudják: a lángok a középső autóban csaptak fel először, onnan terjedhetett át a mellette álló kocsikra. Sokakat nyugtalanít is a rejtélyes eset, egyesek azt sem zárják ki, hogy gyújtogatás történhetett:

Nem vagyok sem rendőr, sem tűzoltó, de nagyon furcsa volt ez az este közepén. Mind a három kocsi egyszerre égett. Nem szeretnénk, ha kiderülne, hogy ezt az egészet készakarva okozta valaki. A kocsik totálkárosra égtek

– magyarázta a nyugdíjas.