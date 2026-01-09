Kutyák a fagyban: így óvhatod meg őket az extrém hidegtől
Az országban jelenleg is érvényben lévő vörös kódra a kutyatartóknak is különösen figyelniük kell. Az extrém hideg minden kutyát veszélyeztethet, legyen szó lakásban élőről vagy a szabadban tartottról.
A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége felhívja a figyelmet, hogy az országos vörös kód idején különösen nagy felelősség hárul az állattartókra. A mostani, helyenként mínusz 20 fok közelébe süllyedő éjszakai hőmérsékletek minden kutya számára komoly kockázatot jelentenek, fajtától, mérettől és származástól függetlenül. Így védjük meg a kutyákat a mínuszokban.
Hogyan védhetjük meg a kutyákat az extrém hidegtől
A MEOESZ szerint a tartós fagy különösen megterhelő az állatok szervezetének. A kihűlés veszélyét számos tényező befolyásolja: nemcsak a szőrzet vastagsága vagy a testméret számít, hanem az életkor, az egészségi állapot, illetve az is, hogy a kutya lakásban él-e, vagy egész évben a szabadban tartják.
A MEOESZ külön felhívja a figyelmet a lakásban tartott kutyákra, amelyek a 21-26 fokos benti hőmérséklethez szoktak. Számukra a kinti fagyos levegőbe való kilépés hirtelen, akár 20-30 fokos hőmérséklet-változást jelent, ami szeles időben tovább fokozza a terhelést. Ebben az időszakban kifejezetten ajánlott a bélelt, szél- és vízálló kutyakabát használata, amely segít megőrizni a testhőt és csökkenti a kihűlés kockázatát.
A napi sétát télen sem szabad teljesen elhagyni, ugyanakkor érdemes rövidebb, aktívabb sétákat tervezni. Fontos figyelni az állat viselkedését is, ugyanis ha a kutya reszket, lelassul, vagy egyértelműen visszafordulna, nem szabad erőltetni a további sétát - közölte a MEOESZ az MTI-nek eljuttatott közleményében.
A kint tartott kutyák esetében ilyenkor is indokolt lehet ideiglenesen fedett, melegebb helyet biztosítani az állatnak, ha egyébként nem szokott bejárni a lakásba. Egy előszoba, garázs vagy más szélvédett, száraz hely, megfelelő fekhellyel, akár életmentő is lehet a fagyos éjszakákon. A szabadban élő kutyák esetében alapvető követelmény, hogy mindig legyen előttük friss ivóvíz, amely nem fagyott be, a téli időszakhoz igazított táplálékot kapjanak, valamint jól szigetelt, huzatmentes kutyaház álljon rendelkezésükre - írja a Köpönyeg.
Különösen fontos az egymásra figyelés. Ha valaki elhanyagolt, veszélynek kitett vagy nem megfelelő körülmények között tartott kutyát lát, nem szabad szó nélkül továbbmenni. Ilyen esetekben értesíteni kell az illetékes állatvédő szervezetet, az önkormányzatot, vagy szükség esetén a hatóságokat.
