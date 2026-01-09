Kutyák a fagyban: így óvhatod meg őket az extrém hidegtől

A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége felhívja a figyelmet, hogy az országos vörös kód idején különösen nagy felelősség hárul az állattartókra. A mostani, helyenként mínusz 20 fok közelébe süllyedő éjszakai hőmérsékletek minden kutya számára komoly kockázatot jelentenek, fajtától, mérettől és származástól függetlenül. Így védjük meg a kutyákat a mínuszokban.

A kutyákra is komoly veszélyt jelent az extrém hideg Fotó: Forrás: Pexels

Hogyan védhetjük meg a kutyákat az extrém hidegtől

A MEOESZ szerint a tartós fagy különösen megterhelő az állatok szervezetének. A kihűlés veszélyét számos tényező befolyásolja: nemcsak a szőrzet vastagsága vagy a testméret számít, hanem az életkor, az egészségi állapot, illetve az is, hogy a kutya lakásban él-e, vagy egész évben a szabadban tartják.

A MEOESZ külön felhívja a figyelmet a lakásban tartott kutyákra, amelyek a 21-26 fokos benti hőmérséklethez szoktak. Számukra a kinti fagyos levegőbe való kilépés hirtelen, akár 20-30 fokos hőmérséklet-változást jelent, ami szeles időben tovább fokozza a terhelést. Ebben az időszakban kifejezetten ajánlott a bélelt, szél- és vízálló kutyakabát használata, amely segít megőrizni a testhőt és csökkenti a kihűlés kockázatát.

A napi sétát télen sem szabad teljesen elhagyni, ugyanakkor érdemes rövidebb, aktívabb sétákat tervezni. Fontos figyelni az állat viselkedését is, ugyanis ha a kutya reszket, lelassul, vagy egyértelműen visszafordulna, nem szabad erőltetni a további sétát - közölte a MEOESZ az MTI-nek eljuttatott közleményében.

A kint tartott kutyák esetében ilyenkor is indokolt lehet ideiglenesen fedett, melegebb helyet biztosítani az állatnak, ha egyébként nem szokott bejárni a lakásba. Egy előszoba, garázs vagy más szélvédett, száraz hely, megfelelő fekhellyel, akár életmentő is lehet a fagyos éjszakákon. A szabadban élő kutyák esetében alapvető követelmény, hogy mindig legyen előttük friss ivóvíz, amely nem fagyott be, a téli időszakhoz igazított táplálékot kapjanak, valamint jól szigetelt, huzatmentes kutyaház álljon rendelkezésükre - írja a Köpönyeg.